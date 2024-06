Haspa-Spende: 4.000 Gratis-Möbel für gemeinnützige Organisationen

Der Bezug der neuen Unternehmenszentrale der Hamburger Sparkasse ist nicht nur der größte Umzug Hamburgs in diesem Jahr. Für den Verein Der Hafen hilft ist es das größte Projekt der 15-jährigen Vereinsgeschichte. Im Mai zog die Haspa aus 3 Standorten in das Deutschlandhaus am Gänsemarkt. Das Mobiliar, das Büromaterial und die Kantinenausstattung stellte sie dem Hamburger Verein gratis zur Verfügung.

Dabei kam einiges zusammen: Insgesamt 4.000 fast neuwertige Möbelstücke sowie einige LKW-Ladungen mit Geschirr, Besteck, Elektrogeräten und Büropflanzen finden nun dankbare Abnehmer:innen. Die Spenden werden an über 100 gemeinnützige Organisationen in Hamburg verteilt. 1.000 Schreibtische und 900 Rollcontainer gehen mithilfe des Vereins UA never alone direkt in die Ukraine, um dort den Wiederaufbau von Schulen und Kliniken zu unterstützen.

Über 100 Ehrenamtliche haben das Inventar über mehrere Wochen lang abgebaut und verladen. Um den Verein auch finanziell zu unterstützen, organisierte die Haspa interne Verkaufsmessen, bei denen eine Geldspende von rund 20.000 € zusammenkam. Zudem stellte sie Helfer:innen und Transporte zur Verfügung. Das Umzugsunternehmen Hertling unterstützte mit Lagerkapazitäten. Auch für Bekleidung und Schuhe, die sich an den alten Standorten angesammelt hatten, fand die Haspa eine umweltschonende und gemeinnützige Lösung. In Kooperation mit dem Startup recyclehero wurden sie zentral gesammelt und regional verwertet bzw. gespendet.

Haspa

Haspa

Haspa

„Mit dem Haspa-Umzug haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch Projekte dieser Größenordnung zu managen. Viele Unternehmen werden ihre Arbeitsplätze künftig stärker flexibilisieren und digitalisieren. Wir stehen bereit, auch diese Vorhaben zu unterstützen. Der Bedarf ist groß und die Umwelt dankt“, so Henrike Dillmann, die bei „Der Hafen hilft“ das Projekt verantwortet.

„Wir sind sehr glücklich, dass unser Inventar sinnvoll weitergenutzt wird und so viele davon profitieren können“, so Haspa-Projektleiterin Miriam Tomforde. „Wir kennen und unterstützen den Verein seit langem und sind begeistert, wie leidenschaftlich und professionell die Zusammenarbeit gelaufen ist.“

Für dringend benötigte Anschaffungen in gemeinnützigen Einrichtungen hat die Haspa vor vielen Jahren das Haspa LotterieSparen eingeführt. Ein Los kostet 5 Euro. Davon werden 4 Euro gespart und zudem locken Gewinnchancen bis zu 30.000 Euro.

Mehr zum Verein „Der Hafen hilft“ und wie man an die Möbel kommt, erfahren Sie im Haspa-Insider.