„Das verwunschene Kind“ in Hamburg: Achtung Harry-Potter-Fans: Nun geht's los!

Das Warten hat ein Ende! Am Mittwoch ist im „Mehr!“-Theater die erste Voraufführung des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ zu sehen – von den Fans heiß ersehnt. Sie haben Fragen zu dem Zauber-Spektakel? Wir haben die Antworten!

Harry Potter in Hamburg: Wann ist die Premiere?



Die Voraufführungen haben am 5. Februar 2020 begonnen, offizielle Premiere ist am 15. März 2020.

Harry Potter in Hamburg: Lohnt sich das Stück?



Absolut! Nicht umsonst wird „Harry Potter And The Cursed Child“ in London seit der Uraufführung 2016 immer vor ausverkauftem Haus gespielt. Selbst für Mega-Fans gibt es viele Überraschungen. Mehr darf an dieser Stelle aber nicht verraten werden: Harry-Erfinderin J. K. Rowling bittet darum, die „Geheimnisse zu wahren“ – #keepthesecrets!



„Harry Potter und das verwunschene Kind“: Gibt es noch Karten?



Ja. Tickets kosten ab 49,95 Euro pro Teil (99,90 Euro Gesamtpreis). Insgesamt wird das gesamte Stück vor der offiziellen Premiere 19 Mal voraufgeführt (38 Termine). Es gibt jetzt außerdem die Aktion „40 am Freitag“. Man kann immer freitags 40 Tickets für je 20 Euro pro Teil kaufen, gültig für die Vorstellungen der folgenden Spielwoche. Wer Glück hat, kann also ein echtes Schnäppchen machen.

„Mehr!“-Theater in Hamburg: Wo sieht man am besten?



Der neue Saal wird im Vergleich zum alten „Mehr!“-Theater deutlich intimer und „magischer“. Der Saal hat 1670 Plätze – im ansteigenden Parkett, im Hochparkett und auf dem sogenannten Balkon. Damit ist das Theater die größte Potter-Spielstätte der Welt! Gute Sicht auf die Bühne soll es den Machern zufolge auf allen Plätzen geben.



Dauer von „Harry Potter und das verwunschene Kind“



Je etwa zweieinhalb Stunden. Teil eins und auch Teil zwei sind jeweils von einer etwa 20-minütigen Pause unterbrochen.



Sollte man Teil 1 und Teil 2 direkt hintereinander gucken?



Wer über ausreichend Sitzfleisch verfügt, sollte sich dem Zauber in einem Rutsch hingeben. Mittwochs, sonnabends und sonntags werden beide Teile hintereinander gezeigt. Donnerstags gibt’s nur Teil eins, freitags nur Teil zwei.



Harry Potter: Ist das Stück so gruselig wie das Buch?



Nein. Einige Szenen, die im Original-Skript für Gänsehaut sorgen, gibt es auf der Bühne nicht zu sehen. Aber der Kampf gegen das Böse ist schließlich ja kein Besuch auf dem Ponyhof. Empfohlen ist das Stück für Kinder ab zehn Jahren.



Wird beim Harry-Potter-Stück in Hamburg auch gezaubert?



Und wie – wenn auch nicht unentwegt. Es gibt große magische Momente, aber auch viele kleine Tricks, die das Publikum staunen lassen.



Kommen alle Figuren aus dem Buch von Joanne K. Rowling vor?



Ohne Harry, Ron und Hermine wäre auch „Das verwunschene Kind“ nichts. Und dass Albus die Hauptrolle spielt, ist auch längst klar. Aber was ist mit all den anderen? Voldemort? Die Malfoys? Neville Longbottom? Hagrid? Die Maulende Myrte? Und vielleicht auch Dumbledore? Tja ...

Harry Potter in Hamburg: Stehen die Darsteller für schon fest?



Im Oktober 2019 hat Produzent Maik Klockow die Besetzung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ verraten. Die Rolle von Harry Potter wird Markus Schöttl übernehmen. Der gebürtige Österreicher hatte bereits Engagements an Theatern in ganz Deutschland. An seiner Seite werden Jillian Anthony als Hermine Granger und Sebastian Witt als Ron Weasley zu sehen sein, beide ebenfalls erfahrene Theaterschauspieler.

Und schließlich: Was für Merchandise gibt es?



In London, wo „The Cursed Child“ im Palace Theatre läuft (die MOPO konnte das Stück auf Einladung des „Mehr!“-Theaters dort sehen), können Fans eine Menge Geld ausgeben. Es lohnt sich, nach beiden Teilen am Merch-Stand vorbeizuschauen!