In den Weihnachtsspots sieht das mit der Familie immer so leicht aus, nichts als Lichterglanz und Harmonie unterm Baum. In echten Wohnzimmern läuft’s oft anders. Der Hamburger Psychologe Michael Thiel erklärt, warum ein unpassendes Geschenk das Ende einer Beziehung bedeuten kann, wie man mit Onkel Willis fragwürdigen politischen Tiraden umgeht – und warum ein großer Teppich an Weihnachten wichtig sein kann.

Michael Thiel: Erster Knackpunkt ist die Verpflichtung, Weihnachten happy zu sein, eben so, wie die Familien in der Werbung. Dafür gibt es psychologisch den Begriff der Reaktanz: Mir wird gesagt, ich soll etwas machen und dann mache ich es gerade nicht. Wenn uns eine Harmoniepflicht auferlegt wird, quasi der Zwang, glücklich zu sein, obwohl wir das vielleicht gerade gar nicht sind, dann reagieren wir mit Widerstand. Und wenn dann noch die bucklige Verwandtschaft kommt, die man nur einmal im Jahr sieht, das kommt auch noch der zweite Knackpunkt dazu: Dichtestress.

Kenn ich nur aus der Tierwelt.

Gibts auch beim Menschen. Das heißt, das Gehirn ist überlastet mit der plötzlichen Nähe so vieler Menschen, dann wird nicht mehr jedes Wort bedacht und plötzlich packt man die Konflikte von Anno dazumal aus. Da hilft, was auch sonst ratsam ist: sich auch mal in die anderen hineinzuversetzen. Wenn die Kinder mit ihren Geschenken spielen, die Jugendlichen ihre Freunde treffen und die alten Eltern Mittagsschlaf halten wollen, dann ist das alles okay. Und sehr wichtig: Nicht so viel trinken, dass man die Kontrolle verliert. Wir haben also Harmoniezwang, Dichtestress und drittens: Geschenkezwang.

Ganz große Hürde.

Geschenke sind wie Psychotests: Wie gut versteht der andere mich? Wie viel bin ich ihm wert? Wenn es eh schon nicht gut läuft, dann kann Weihnachten eine Art Gradmesser für die Beziehung werden. Darum haben Psychologen und Scheidungsanwälte nach Silvester ja so viel zu tun, denn wenn sich der Partner oder die Partnerin nicht einmal an Weihnachten liebevoll verhält und das Geschenk nichts mit dem Beschenkten zu tun hat, dann kann das das letzte Zeichen sein, dass alles keinen Zweck mehr hat.

Stichwort bucklige Verwandtschaft: Was tun, wenn Onkel Willi die Klimakleber lebenslang einsperren will und für die AfD schwärmt?

Wenn die Familie an Weihnachten zusammenkommt, dann wird sie nicht die Welt retten und auch die alten Familienkonflikte nicht lösen. Und wenn der Onkel immer wieder Streit anfängt, sollte man den vorher schon mal anrufen: Ich möchte bitte nicht, dass du mit Politik anfängst. Allen sollte klar sein: An Weihnachten wird nicht gestänkert. Wir können uns gerne mal treffen und über alles reden, aber jetzt bitte nicht. An Weihnachten geht es darum, dass da jemand geboren wurde, der die Welt etwas besser machen wollte. Das kann man sich klar machen, auch wenn man nicht in die Kirche geht.

Soll ich meine Enttäuschung über ein unerwünschtes Geschenk zeigen?

Kommt drauf an, wer es schenkt. Wenn die Omi Socken schenkt, und man weiß, es war mühsam für sie, die zu besorgen, dann ist das doch toll. Wenn es aber der Partner oder die Partnerin ist, dann kann man auch ehrlich sagen: „Da kann ich gar nichts mit anfangen.“ Es kann ja auch ein Anlass sein, mit dem anderen darüber zu reden, warum der oder die so gar keine Ahnung, was einem gefallen könnte.

Und wenn mir selbst kein gutes Geschenk eingefallen ist?

Auch da kann man ehrlich sagen: Ich wusste nicht, ob du das magst, ich habe den Bon noch und wenn es dir nicht gefällt, dann können wir es umtauschen. Am besten ist es, im ganzen Jahr zu gucken, ob man etwas sieht, was diesem oder jenem gefallen könnte. Und noch etwas ist wichtig, finde ich.

Was?

Die Geschenke selbst einzupacken! Selbst wenn das, wie bei mir, aussieht wie von einem Fünfjährigen eingewickelt, auch das zeigt Wertschätzung.

Ist es schwerer, Weihnachten zu feiern, wenn die Welt gefühlt gerade den Bach runtergeht?

Wir leben in belastenden Zeiten. Umso wichtiger sind jetzt diese paar Tage als Oase der Ruhe. Wir wissen natürlich, dass die Welt nach den Feiertagen nicht besser aussieht, aber unser Gehirn braucht einmal eine Pause, ein bisschen Harmonie, selbst wenn es vorgegaukelt ist.

Also die Probleme in der Familie und in der Welt einfach mal unter einen großen Teppich kehren?

Ja! Dazu möchte ich als Psychologe ausdrücklich die Erlaubnis geben. Wenn man den ganzen Mist, den man gerade überall sieht und hört, nicht mal für eine Weile beiseite schieben und verdrängen kann, dann hat man ein großes Problem.