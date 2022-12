Die Nachricht war für viele Niendorfer eine kleine Katastrophe: Das lokale Traditionsgeschäft „Mein Fischladen“ macht zu. Dabei lief der Laden gut, hatte zahlreiche Stammkunden, auch die Nachfolge war gesichert. Trotzdem war jüngst Schluss – trotz heftigem Kampf und Protest. Nun jedoch das Happy End: „Mein Fischladen“ lebt weiter!

Silbrig glänzen die Regenbogenforellen, die zwischen den Eiswürfeln in der Auslage hervorlugen. Daneben leuchten selbstgeräucherte Pfeffermakrelen in einem satten Orange. Nazih Seliman ist stolz auf sein breites Angebot, das nicht nur frischen Fisch von Aal bis Zander umfasst, sondern auch eine große Auswahl an hausgemachten Salaten und Soßen.

Seliman ist der Inhaber des Niendorfer Traditionsgeschäfts „Mein Fischladen“, das nach einem Streit mit dem Vermieter am Nordalbingerweg schließen musste.

Hamburg: Traditions-Fischladen findet neues Zuhause in Fuhlsbüttel

„Es gibt immer weniger Fischläden dieser Art in Hamburg. Es macht viel Arbeit und Fisch ist ein teures Produkt“, weiß Igor Chvetsov, der den Fischladen in Niendorf über 20 Jahre lang führte und Nazih Seliman zu seinem Nachfolger aufgebaut hatte – bis der Vermieter ihnen einen Strich durch die Rechnung machte. Nun hilft Chvetsov seinem Zögling bei der Übernahme des neuen Geschäfts, bis dieser ab kommender Woche auf eigenen Beinen stehen wird.

Florian Quandt Neuer Laden an alter Adresse: „Fischfeinkost“ in der Hummelsbüttler Landstraße 13 heißt jetzt „Mein Fischladen“ Neuer Laden an alter Adresse: „Fischfeinkost“ in der Hummelsbütteler Landstraße 13 heißt jetzt „Mein Fischladen“.

Wochenlang haben sie gewerkelt an der Hummelbütteler Landstraße 30 (Fuhlsbüttel). Das Ziel: den Laden, der früher ebenfalls ein Fischgeschäft war, 35 Jahre lang von einem Ehepaar und später von dessen Sohn geführt wurde, sanieren und modernisieren.

Nicht nur im Verkaufsraum ist alles neu, auch das Bistro, in dem zwischen 11 und 16 Uhr ein Mittagstisch mit Gerichten zwischen 8 und 15 Euro geboten wird, ist mit neuen Tischen und Stühlen eingerichtet worden.

Vermieter in Niendorf wollte Mietvertrag nicht verlängern

„Am Ende hatten wir Glück im Unglück“, sagt Seliman in Erinnerung an die schwierige Auseinandersetzung in den vergangenen Monaten. Trotz zahlreicher Briefe, trotz Einschaltung eines Anwalts, trotz der großen Unterstützung durch die Anwohner, die eine Unterschriften-Petition initiiert hatten, hatte die Falckenhorst Grundstücks GbR keine Milde walten lassen und das Mietverhältnis mit dem Fischladen am Nordalbingerweg beendet.

„Hier haben wir mehr Platz und die Lage ist auch besser“, sagt Nazih Seliman. Ein Kunde war es, der Selimans großen Traum von der Übernahme des Fischladens doch noch wahr werden ließ. „Er hat uns von diesem leer stehenden Laden in Fuhlsbüttel erzählt“, erzählt Seliman. Noch am selben Tag habe er Kontakt zu der Hausverwaltung aufgenommen – und rannte in offene Arme. Denn die Vermieter wollten die traditionellen Strukturen am Ort erhalten und wieder ein Fischgeschäft für ihre Räume.

Die Anwohner danken es ihnen. Im Fischladen herrscht am Dienstagvormittag ein reges Kommen und Gehen. Und manchmal ist sogar schon ein bekanntes Gesicht darunter gewesen: „Einige Stammkunden aus Niendorf haben ihren Weg hierher gefunden“, strahlt Nazih Seliman. „Darüber hab ich mich riesig gefreut!“