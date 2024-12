Happy End für Kita: Rettung in „wirklich allerletzter Minute“

Acht Jahre ist es her, dass die Kirchengemeinde in Eimsbüttel der Kita „KinderVilla“ (KiVi) ankündigte, die an sie vermieteten Räumlichkeiten bald selbst nutzen zu wollen. Acht Jahre des Bangens, des Bittens um Vertragsverlängerung und der verzweifelten Suche nach einem neuen Zuhause. Die war nun endlich erfolgreich – doch ein Problem bleibt.

Das neue 70er-Jahre-Gebäude an der Eduardstraße ist kleiner, bescheidener und wird dem Namen „Villa“ objektiv betrachtet nicht mehr gerecht. Ursprünglich wurde es von der Grundschule Eduardstraße als Hort genutzt.

Doch es war nicht die hübsche Villa an der Fruchtallee, die die „KinderVilla“ bisher so besonders gemacht hat, sagt Vorstandsmitglied und Mutter Andrea Mokosch. „Das Konzept, das Kinder und Erzieher mit und ohne Einschränkungen vereint, die Atmosphäre, der Zusammenhalt – das ist hier einzigartig und muss erhalten werden“, sagt sie.

„KinderVilla“ in Eimsbüttel: Finanzieller Druck ist groß

Deshalb kämpften die Eltern, die wechselnden Vorstandsmitglieder und vor allem natürlich Kitaleiterin Sabine Maus unermüdlich für ein Weiterbestehen – mit Demos, Veranstaltungen, Medienpräsenz. Einigen Eltern wurde das zu heiß und sie wechselten, es gab weniger Anmeldungen und so sind statt 50 nur noch 30 Kinder Teil der KiVi – so viele, wie in den neuen Räumlichkeiten Platz finden werden.

„Das Angebot von der Schulbehörde für das Gebäude in der Eduardstraße kam wirklich in allerletzter Minute“, sagt Sabine Maus. „Es gilt allerdings nur übergangsweise, für fünf Jahre.“ Die Suche wird also weitergehen, doch für den Moment sind Mitarbeiter und Eltern erst einmal erleichtert.

Der Umzug, der mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern und Kindern im laufenden Betrieb stattfinden soll, kostet. „Unsere Reserven sind fast aufgebraucht und manche Dinge können wir uns momentan nicht leisten – zum Beispiel unseren Bewegungsraum für Kinder mit psychomotorischen Einschränkungen und einiges mehr“, berichtet Sabine Maus. „Der finanzielle Druck ist groß.“ Die KiVi bittet deshalb weiterhin um Spenden.

Trotz ein paar Schönheitsfehlern ist die Freude über die neue Chance groß. „Wir machen uns das hier so schön, wie es geht“, sagt Mutter und Vorstandsmitglied Miriam Böndel. „Wenn man will, kann man aus allem eine Kindervilla machen!“