Das Gezerre um die „Hamburger Stadtmusikanten“ hat ein Ende. Am Donnerstagabend votierte die Bezirksversammlung Altona nun doch noch für die Aufstellung des Mahnmals gegen Tierversuche, das bis Ende vergangenen Jahres an der Alster gestanden hatte. Auch der neue Standort steht schon fest.

Eigentlich war das Thema „Stadtmusikanten“ gelaufen. Ende Januar hatte der Ausschuss für Kultur und Bildung in Altona gegen die Skulptur gestimmt, die das Leid von Tieren in deutschen Versuchslaboren zum Ausdruck bringt. Bei vielen Bürgern der Stadt stieß diese Entscheidung auf Unverständnis, zumal sich das Mahnmal an der Alster großer Beliebtheit erfreute und zu einem gefeierten Fotomotiv wurde.

Altona für Aufstellung des Mahnmals gegen Tierversuche

Nun gibt es doch noch ein Happy End. Denn trotz des „Neins“ vom Kulturausschuss, hatten die Fraktionen der Grünen und Linken in Altona das Thema „Stadtmusikanten“ in der Bezirksversammlung zur Abstimmung gebracht. Ergebnis: Eine deutliche Mehrheit aus Grünen, Linken und FDP stimmte für den Hund, der auf seinem Rücken einen Affen, ein Kaninchen und eine Ratte trägt.

„Altona ist ein weltoffener Bezirk, der Menschen und Tieren mit Respekt begegnet. Die Hamburger Stadtmusikanten als Gedenkstätte für alle Opfer von Tierversuchen sind uns daher sehr willkommen“, erklärte Stefanie Wolpert, Sprecherin für Kultur und Bildung der Grünen-Fraktion Altona, die den Antrag gemeinsam mit der Linken gestellt hatte. Tierschutz sei ein Thema, das viele Menschen bewege. Die Aufstellung der Skulptur sei daher ein wichtiges Zeichen.

Neuer Standort mitten in der Fußgängerzone

Karsten Strasser, Vorsitzender der Linksfraktion, ergänzte: „Der Linksfraktion ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass dem Tierwohl und Tierschutz durch Aufstellung der Skulptur ,Hamburger Stadtmusikanten‘ an zentraler Stelle in Altona besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.“

Aufgestellt werden sollen die „Hamburger Stadtmusikanten“ nun an einem zentralen Ort: Schon bald werden sie ihren neuen Posten mitten in der Fußgängerzone beziehen und dort vielleicht zum neuen Fotomotiv der Passanten in der Neuen Großen Bergstraße werden.

Stefanie Wolpert: „Ihr Standort in der Nähe des Altonaer Bahnhofs erinnert Passant*innen auch im Alltag daran, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit allen Lebewesen ist.“