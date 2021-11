Am 11.11. gelten in einigen Regionen Deutschlands besondere Regeln. Vor allem in Rheinland sind die Leute „jeck“, schließlich beginnt dann die fünfte Jahreszeit: In den Rheinmetropolen Köln, Düsseldorf und Bonn wird ausgelassen Karneval gefeiert. Doch auch die Hamburger Hochbahn hat es sich nicht nehmen lassen, dieses Jahr richtig auf den Putz zu hauen.

Um 11.11 Uhr twitterte die Hamburger Hochbahn ein Video, in dem ein einzelnes Konfetti-Papier langsam zu Boden segelt.

Symboldbild #Karneval|saisonstart in Hamburg oder auch unsere hanseatische Begeisterung für die fünfte Saison auf einen Blick. pic.twitter.com/uCz3nasARW — HOCHBAHN (@hochbahn) November 11, 2021

Versehen ist das Video mit den Schriftzug: „Saisonstart in Hamburg oder auch unsere hanseatische Begeisterung für die fünfte Saison auf einen Blick.“

Während die Menschen im Rheinland verkleidet auf den Straßen feiern, zelebrieren die Hamburger und Hamburgerinnen die fünfte Jahreszeit deutlich dezenter. Karneval ist halt nicht jedermanns Sache. (alu)