Kulturelle Vielfalt und pulsierendes Leben in der Innenstadt – so könnte man den Bereich um den Hansaplatz in St. Georg beschreiben. Aber auch so: Ärger, Alkohol, Lärm und Müll. Mit Videokameras sollte der Platz sicherer werden, Kugeln auf Pollern sollten Obdachlose fern halten. Nun will das Bezirksamt Mitte das Müll- und Lärm-Problem mit neuen Container-Systemen angehen – Anwohner stehen dem Vorhaben aber skeptisch gegenüber.