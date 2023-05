Handys, Klamotten, Parfüm: DHL-Paketbote soll Kunden abgezockt haben

Mit Paketboten hat jeder schon mal Ärger gehabt, entweder klingeln sie nicht oder bringen die Ware einfach zur nächsten Poststation oder geben das Paket dem Nachbarn ohne einen Zettel einzuwerfen. Aber was dieser Bote sich geleistet hat, das endet nun vor dem Kadi: Vor dem Amtsgericht Wandsbek muss sich ab Donnerstag ein Mann verantworten, der Waren im Namen von Kunden bestellt und sie dann abgefangen haben soll.

Es geht um den Vorwurf des gewerbsmäßigen Betruges: Paketzusteller B. soll laut Gericht in 16 Fällen – teilweise in

Tateinheit mit Fälschung beweiserheblicher Daten – Kunden abgezockt haben. Im Dezember 2019 und Januar 2020 soll er unter Angabe fremder Personalien hochpreisige Waren im Internet bestellt haben. Sobald die Ware bei seinem Arbeitgeber DHL einging, fing er die Pakete ab und erklärte, sie an die Lieferadressen zugestellt und den

Empfang auf seinem elektronischen Lesegerät quittiert zu haben.

Auf diese Weise soll sich der Angeklagte unter anderem acht iPhones plus Lautsprecher, Kleidung und Parfüms im Gesamtwert von rund 12.500 Euro verschafft haben. (san)