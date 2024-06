Lars Derlin gegen Christoph Gröner – das ist ein wenig so wie David gegen Goliath. Hier der norddeutsche Handwerksbetrieb mit 22 Mitarbeitern und auf der anderen Seite der Berliner Baulöwe, der in seinen besten Zeiten mit Milliarden jonglierte. Tatsächlich hätte Gröner die Firma Derlin Haustechnik beinahe in den Ruin getrieben. Doch Lars Derlin kämpfte und gewann. Sogar einen Haftbefehl gegen einen Geschäftsführer Gröners konnte er erstreiten.

Derlin Haustechnik im Örtchen Travenbrück bei Bad Oldesloe gibt es seit 1995. Lars Derlin (58) hat das Unternehmen gegründet und beschäftigt 22 Mitarbeiter. 2021 nahm er einen Auftrag für Gröners Projekt „Bahrenfelder Carrée“ an der Bahrenfelder Chaussee an. Gröner ließ sich stolz vorm Rohbau fotografieren und kündigte den Bau von fast 300 Wohnungen und Büros an. Derlin sollte hier Heizungen und Sanitäranlagen errichten. Das Auftragsvolumen betrug rund drei Millionen Euro. Doch wie es oft auf deutschen Baustellen Alltag ist, wurden hier offenbar Handwerksarbeiten geleistet, jedoch nicht bezahlt.

Lars Derlin gewann Rechtsstreit vor dem Landgericht