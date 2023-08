Apfelplantagen und Hightech-Industrie, Sprachgeschichte und Werften: Kaum ein Stadtteil ist so vielfältig wie die Elbinsel Finkenwerder. Sie hat sich auch schon immer losgelöst von der Hansestadt gesehen – als etwas Besonderes halt. Doch die Insel ist im Wandel. Und ihre Bevölkerung droht, auseinanderzudriften. Warnt einer, der Finkenwerder besonders gut kennt. Und sich für den Erhalt der Traditionen einsetzt.

Als ich einer Kollegin, die auf Finkenwerder aufgewachsen ist, erzähle, dass ich mich von einem Einheimischen über die ehemalige Elbinsel führen lasse, fragt sie nach dem Namen. „Vick“, sage ich. „Das ist schon klar“, sagt sie. „Den Vornamen will ich wissen.“ Tatsächlich gibt es nur so wenige alte Finkenwerder Familien, dass man die Nachnamen an einer Hand abzählen kann.

Auf Hamburg-Finkenwerder wird immer mehr gebaut

Helmut Vick, 68, gehört einer dieser Familien an. Er wohnt seit seiner Geburt auf Finkenwerder. „Damals fuhren hier noch nicht so viele Autos“, sagt er. Der Verkehr: Das ist eines der Dinge, die ihn an seiner Insel stören. „Mittlerweile ist hier viel los“, so Vick. „Das liegt auch an Airbus.“ Das Flugzeugmontage-Gelände ist so groß wie 500 Fußballfelder aneinandergereiht.

Vor dem riesigen Airbus-Gelände grasen die Kühe: Auf Finkenwerder kriegt man alles.

Mit dem wachsenden Unternehmen kommt eine wachsende Zahl Mitarbeiter, von denen viele auf der Insel wohnen. Die zunehmende Bebauung – zum Beispiel der neue, hochmoderne Campus direkt gegenüber des Gorch-Fock-Hauses am Neßdeich ­– ist Helmut Vick ein Dorn im Auge und zerstört seiner Meinung nach den Charakter von Finkenwerder.

Direkt gegenüber des Gorch-Fock-Hauses wird gerade ein neuer Campus für Airbus-Mitarbeiter gebaut.

Denn der ist es, den er so liebt. „Meine Freizeit verbringe ich damit, die Insel mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu umrunden“, sagt er. „Die Natur ist atemberaubend.“ Abseits der Wohngegenden gibt es hier viel scheinbar unberührtes Grün, dazu überall das Wasser, die Apfelplantagen, im Hintergrund die Hafenkräne. „Ich wollte nie weg“, sagt Vick. Vor den farbenfrohen Häuschen in der Altstadt hängen die Wäscheleinen. Selbst die geblümte und gerüschte Wäsche ist malerisch. Wie aus der Zeit gefallen.

Als Vorsitzender des Heimatvereins setzt sich Helmut Vick für die Stadtteilgeschichte ein. Die hat auch viel mit dem Plattdeutschen zu tun, das hier einst fast ausschließlich gesprochen wurde und jetzt kaum noch einer kann. „Die Lehrer sind schuld, dass die Sprache ausstirbt“, so Vick. „Eine Zeit lang sollte Platt komplett ausgemerzt werden, damit die Schüler sich auf dem Festland besser verständigen können. Jetzt bereuen es alle.“

Die Elbinsel betrachtet sich noch als losgelöst von Hamburg

Die Insel und das Festland – immer noch zwei Welten. „Wir hatten lange das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse im großen Senat nicht ernstgenommen werden“, sagt Helmut Vick. „Dabei erwirtschaftet Finkenwerder mit seiner Industrie einen Großteil der Einnahmen für die Hansestadt.“ Vick schaut über die Elbe in Richtung Hamburg. Dass auch Finkenwerder einen Museumshafen hat, wissen viele gar nicht. Der 68-Jährige deutet auf ein Schiff, das im Hafenbecken liegt: „Die ,MS Altenwerder‘ lädt regelmäßig zu Kulturveranstaltungen. Da gehen aber fast nur Insulaner hin.“

Außer top ausgebauten Radwegen und jeder Menge Natur gibt es ​​​​​​​nicht viel, was Touristen auf die Halbsinsel locken könnte. „Früher hatten wir 50 Tanzlokale“, so Vick. „Heute kann man die Restaurants an einer Hand abzählen. An unserer einzigen Eisdiele stehen sie im Sommer Schlange.“ Er deutet auf die Gaststätte „Stadt Hamburg“ am Auedeich.

Früher konnte sich die Gaststätte „Stadt Hamburg" vor Gästen vom Festland kaum retten.

„Hier war früher viel mehr Betrieb. Und da hinten war bis in die 90er das größte Tanzhaus der Insel mit zwei Sälen. Da fuhren sie sogar aus Hamburg in Massen hin. Jetzt ist es ein Mehrfamilienhaus.“ Nur noch ein Bild an der Fassade erinnert an frühere Zeiten. Finkenwerder ist heute eben vor allem Industrie und wohnen.

Natur und Industrie: Auf Finkenwerder prallen die Gegensätze aufeinander.

Letzteres machen hier jetzt viele Zugezogene – auch aus anderen Ländern. „Die Kulturen leben leider ziemlich für sich. Es gibt viele Vorurteile“, sagt Helmut Vick. 2021 hatten von den 11.570 Einwohnern 3821 Migrationshintergrund (33,1 Prozent). Zum Vergleich: Im gesamten Bezirk Hamburg-Mitte waren es ganze 51,7 Prozent. Trotzdem – auf so einer kleinen Insel wie Finkenwerder, auf der vor Jahren nur wenige Familien lebten, fällt das natürlich auf.

Trotz aller Probleme: Helmut Vick liebt und lebt diesen Stadtteil mit seinen kleinen Gassen und bunten Fachwerkhäusern, mit der maritimen Kultur, mit der eigenen Sprache, die sich standhaft dagegen wehrt, vergessen zu werden. Und wer weiß: Vielleicht werden die Kulturen bald in Gemeinschaft ​​​​​​​leben und ein neues, noch viel bunteres Finkenwerder erschaffen, in dem es beides gibt: Tradition und Fortschritt.