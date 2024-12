Hamburgs trübe Wetteraussichten: Können wir Silvester Raketen sehen?

Das Wetter in Hamburg bietet derzeit wenig Abwechslung: Baumspitzen verschwinden im Nebel, die Temperaturen schwanken zwischen sechs und acht Grad. Dabei sollen in wenigen Tagen buntes Feuerwerk am Himmel leuchten. Wird der Jahreswechsel so grau wie schon die Weihnachtstage?

Seit Tagen hängen graue Wolken über Hamburg. Bei dem trüben, nassen Wetter und den milden Temperaturen kommt nicht gerade Feststimmung auf. Am Freitag herrschen sieben Grad in Hamburg, dazu weht nur ein schwacher Wind. Am Samstag geht es mit Sprühregen und Temperaturen um sechs Grad ähnlich weiter.

Silvester in Hamburg: Stürmisches Wetter erwartet

„Generell herrscht gerade eine Hochdruckwetterlage“, erklärt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) auf MOPO-Anfrage. Das sorgt für die milderen Temperaturen und den Sprühregen. Doch schon bald sorgt ein Tiefdruckgebiet für Abwechslung.

Was bedeutet das für das Wetter an Silvester? Zwar sei es noch etwas früh für eine Wetterauskunft, so der Meteorologe. Eine Tendenz gibt es aber trotzdem schon: Es wird windig! In Hamburg können stürmische Böen auftreten und an der See sind gar Sturmböen möglich. Schon ab Sonntag nimmt der Wind langsam zu. Am Montag wird ein teils starker Südwestwind an den Küsten erwartet.

Die Tiefdruckwetterlage verstärkt auch den derzeitigen Nieselregen und es kommt zu mehr Niederschlag. Außerdem soll der Nebel größtenteils vertrieben werden. Bei den Temperaturen werden aber nicht allzu große Veränderungen erwartet: Es bleibt verhältnismäßig mild bei sechs bis acht Grad.