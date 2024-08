Ein Bett, ein Schreibtisch, ein kleiner Schrank – und fertig möbliert ist das Zimmer. Wer bietet am meisten? 600 Euro? 900 Euro? 1200 Euro? Alles kein Problem. Der überteuerte Wahnsinn mit möblierten Zimmern und Wohnungen wird in Hamburg täglich absurder – und die Zahl der Angebote nimmt weiter zu. Ein Schlupfloch im Gesetz hat den Senat bislang daran gehindert, dieser Entwicklung Einhalt gebieten zu können. Doch jetzt könnte ein neues Gutachten Bewegung in die Sache bringen.