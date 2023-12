So schlecht wie nie zuvor haben die deutschen Schülerinnen und Schüler im internationalen Leistungsvergleich Pisa 2022 abgeschnitten. Im Lesen, in Mathe und den Naturwissenschaften gab es die niedrigsten Werte, die jemals im Rahmen von Pisa für Deutschland gemessen wurden. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) nennt die Ergebnisse „verheerend“ und sagt, die Ursachen „liegen auf der Hand“.

„Die Ergebnisse waren zu erwarten“, sagte Rabe am Dienstag. Der Schulsenator vermutet in Bezug auf Hamburg allerdings, dass die Ergebnisse hier etwas besser als im Bundesdurchschnitt ausgefallen sind. „Es gibt kein Pisa Hamburg, aber es wird vermutlich so sein, dass wir nicht ganz so stark abgestürzt sind“, so Rabe.

Schulsenator Rabe: „Endlich die Ursachen klar benennen“

Abgeleitet hat er diese Aussage aus den Ergebnissen des IQB-Bildungstrends Klasse 9 von 2022. Diese Studie funktioniere laut Rabe ähnlich wie die Pisa-Studie, nur eben auf nationaler Ebene. Beim IQB-Bildungstrend waren Hamburgs Neuntklässler „nicht so stark abgesackt wie der Rest der Bundesländer“.

Rabe forderte, in der Diskussion um die Pisa-Studie müsse man „endlich die Ursachen klar benennen“. Alle Lernstandsuntersuchungen nach dem Jahr 2020 zeigten, dass die lange Zeit der Schulschließungen und Unterrichtseinschränkungen während der Corona-Pandemie zu deutlichen Lernrückständen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern geführt haben.

Zahl der Kinder aus bildungsfernen Familien nimmt zu

Tatsächlich teilte auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Rahmen der Pisa-Studie mit, dass die durchschnittliche Leistung auch international drastisch gesunken sei. „Zudem hat sich gerade in Deutschland die Schülerschaft deutlich verändert: Die Zahl der Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern hat erheblich zugenommen“, so Rabe weiter.

Auch die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland sei seit 2002 um rund 50 Prozent gestiegen (von 25,8 auf 38,7 Prozent). Nur knapp die Hälfte von ihnen spreche zu Hause Deutsch. Der Anteil der besonders benachteiligten Kinder seit 2002 zugewanderter Eltern habe sich sogar um das Zweieinhalbfache auf knapp zehn Prozent erhöht.

Die Ergebnisse der Pisa-Studie „waren zu erwarten“

Pisa steht für „Programme for International Student Assessment“ und ist die größte internationale Schulleistungsvergleichsstudie. Es werden die Kompetenzen von 15-jährigen Jugendlichen beim Lesen, in Mathematik und den Naturwissenschaften auf einer Skala von null bis 800 Punkten erfasst. Seit dem Jahr 2000 wird sie alle drei Jahre durchgeführt.

In Mathematik stürzten die deutschen Schülerinnen und Schüler besonders ab. Sie erreichten einen Punktwert von 475, bei der vorherigen Untersuchung, die 2019 veröffentlicht wurde, waren es noch 500. Im Lesen kamen sie auf 480 (2019: 498) und in Naturwissenschaften auf 492 (2019: 503).

Kritik von Linken und FDP

Wie können die Kinder wieder besser werden? „Angesichts der veränderten Schülerschaft müssen wir mehr Zeit und mehr Konzentration für das Erlernen von Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben, Zuhören sowie Mathematik einsetzen“, sagte Rabe. Zudem sei intensives Wiederholen nötig. „Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die Kinder in ihren Familien Lesen, Schreiben und Rechnen durch Üben festigen.“ In Hamburg habe sich das schon gut bewährt: In den Ganztagsschulen gebe es mehr Zeit für die Kinder, zudem würden zahlreiche Förderangebote gemacht.

„Der Teufelskreis vom Einfluss des elterlichen Geldbeutels auf den Bildungsabschluss muss endlich durchbrochen werden“, fordert die Bildungsexpertin der Linken, Sabine Boeddinghaus. Gerechtigkeit in der Bildung sei ein Recht wirklich aller jungen Menschen: „Dafür muss die Schulbehörde sich eindeutig mehr ins Zeug legen.“

Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein kritisierte, dass die coronabedingten Schulschließungen an den dramatisch schlechten Pisa-Ergebnissen schuld sind, sei nur die halbe Wahrheit. „Der gescheiterte Versuch, während der Corona-Zeit digitalen Unterricht durchzuführen, ist ein zentraler Grund für die miserablen Ergebnisse der Pisa-Studie.“ Es reiche auch nicht, zu beklagen, dass immer mehr Schüler ohne Deutschkenntnisse in die Schule kommen. „Rabe sollte unseren Vorschlag aufnehmen, aus der Viereinhalbjährigen- eine Dreieinhalbjährigen-Untersuchung zu machen und die verpflichtende vorschulische Sprachförderung zu stärken“, so von Treuenfels-Frowein.