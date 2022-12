Viele Corona-Schutzmaßnahmen an Hamburgs Schulen laufen derzeit aus oder werden über den Sommer ausgesetzt. Die Corona-Tests, die bisher zweimal pro Woche angeboten wurden, fallen weg und auch die Luftfilter sollen abgeschaltet werden. Die MOPO gibt eine Übersicht, wie es jetzt weitergeht und was für den Herbst geplant ist. Lesen Sie alle Infos und Zeitpläne mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Viele Corona-Schutzmaßnahmen an Hamburgs Schulen laufen derzeit aus oder werden über den Sommer ausgesetzt. Die Corona-Tests, die bisher zweimal pro Woche angeboten wurden, fallen weg und auch die Luftfilter sollen abgeschaltet werden. Die MOPO gibt eine Übersicht, wie es jetzt weitergeht und was für den Herbst geplant ist.

Das Angebot der regelmäßigen, freiwilligen Schnelltests an den Schulen läuft am Freitag (10. Juni) aus. Dies geht aus einem Schreiben des Landesschulrats an die Schulen hervor. Das Corona-Infektionsgeschehen ist „zwar punktuell noch spürbar aber insgesamt deutlich zurückgegangen“, so der Landeschulrat.

Hamburg: Corona-Tests für Schüler nur im Einzelfall

Bisher wurden für Schüler:innen und Personal noch zweimal pro Woche kostenlose Schnelltests angeboten. Das Personal darf sich nun bei Bedarf weiterhin zweimal pro Woche mit einem Schnelltest aus dem Schulbestand testen.

Ein Schüler testet sich selbst mit einem Corona-Schnelltest. (c) dpa Ein Schüler testet sich selbst mit einem Corona-Schnelltest.

Tests für Schüler:innen gibt es nur noch in „besonderen Einzelfällen“ von der Schulleitung, etwa wenn im Laufe des Schultages ein Infektionsverdacht auftritt.

Schulen haben Schnelltests im Vorrat

Außerdem kann das zuständige Gesundheitsamt, sollte es zu einem Corona-Ausbruch kommen, auch künftig serielle Testungen anordnen. In den Hamburger Schulen würde es insgesamt noch über zwei Millionen Schnelltests geben.

Die sollen gut verwahrt werden, falls es in Zukunft zu einem Ausbruchgeschehen kommt oder nach den Sommerferien für zwei Wochen wieder Schnelltests für Schüler:innen und Personal angeboten werden sollen.

Luftfilter in der „Sommerpause“

Die Luftfilter in den Klassenräumen sollen in den nächsten Wochen abgeschaltet werden. Denn die warme Jahreszeit ermögliche wieder häufigere Lüftungszeiten und die Corona-Gefahr habe sich verringert.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) mit einem mobilen Luftfilter. Sun Schulsenator Ties Rabe (SPD) mit einem mobilen Luftfilter.

Die kleineren Geräte sollen ab Montag (13. Juli) vom Schulpersonal abgeschaltet werden, die Industriegeräte werden von der Schulbehörde auf eine niedrigere Betriebsstufe umgeschaltet. Die Sommerpause werde auch für Wartungsarbeiten genutzt.

Sommerferien und Schulstart im Herbst

In etwa vier Wochen starten in Hamburg bereits die Sommerferien. Für das Ferienangebot an den Schulen im Sommer 2022 gelten laut des Schreibens keinerlei corona-bedingte Einschränkungen mehr. Allerdings gelten weiterhin die allgemeinen Regelungen des Muster-Corona-Hygieneplans.

Sollte es im Herbst eine erneute Corona-Welle geben, sieht die Schulbehörde sich trotzdem gewappnet: „Alle Schutz-Maßnahmen sind erprobt, die Materialien (Tests, Luftfilter, Masken) und Regeln können zügig jederzeit wieder eingeführt werden, sofern der rechtliche Rahmen dies zulässt“, sagt Behördensprecher Peter Albrecht.