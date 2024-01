Am Samstag und in der Nacht zu Sonntag schneite es ohne Unterlass in Hamburg. Es dauerte nicht lange, bis die Stadtreinigung unterwegs war und die Auto-Straßen für den Verkehr freiräumte. Im Gegensatz dazu waren auch am Mittwoch, drei Tage später, viele Radwege immer noch nicht befahrbar und eine Gefahr für alle, die sie nutzen. Wie kann das sein, obwohl es seit zwei Jahren einen extra Winterdienst für Radfahrer gibt?