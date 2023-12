Es sollte ein entspannter Sommerurlaub an der Ostsee werden. Doch er endete in einer Katastrophe. Für den kleinen Tim (damals 11) und seinen Vater Sascha war der 27. Juni 2023 ein Tag, an dem es um Leben und Tod ging. Dass die Sache ein gutes Ende nahm, hat mit Tims beherztem Eingreifen zu tun. Der Junge rettete seinem Vater das Leben – und wurde nun zum Helden..



Großenbrode in Ostholstein ist für Sascha und Tim Maciej ein Sehnsuchtsort. Jedes Jahr verbringen der alleinerziehende Vater aus Iserlohn und sein Sohn die Sommerferien in dem Badeort an der Ostsee. Auch in diesem Jahr gingen sie jeden Tag an den Strand, machten Ausflüge nach Fehmarn oder Heiligenhafen. Doch am 5. Tag des Urlaubs geschah etwas, das die beiden nie wieder vergessen werden.