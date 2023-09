Hamburgs neue U-Bahn kostet bis zu 16,5 Milliarden Euro!

Jetzt ist es raus: Die neue Hamburger U-Bahnlinie 5 wird 14 bis 16,5 Milliarden Euro kosten. Das gaben Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstagmittag im Rathaus bekannt. Doch wer soll das bezahlen? Da sind sich Grüne und SPD einig: der Bund – zumindest den wesentlichen Teil.

Doch wie kommt diese Riesensumme überhaupt zustande? Die Bau- und Planungskosten sind mit 7,7 Milliarden Euro beziffert. Dazu kommt ein Puffer von 1,1 Milliarden Euro für „potenzielle Kostenrisiken“. Dazu kommen dann noch 5,3 bis 7,7 Milliarden Euro an inflationsbedingten Preissteigerungen. Denn: Der Bau soll ja erst 2041 abgeschlossen sein.

U5 in Hamburg: Wer trägt die Kosten?

Bis zu 75 Prozent der Summe seien förderfähig, heißt es im Rathaus. Sprich: Ein Großteil der Kosten soll aus Bundesmitteln beglichen werden. Ob das klappt? Tschentscher und Tjarks geben sich da sehr optimistisch.

Tschentscher jedenfalls ist vollends überzeugt von dem Projekt, bezeichnet es als „entscheidenden Schritt in der Hamburger Mobilitätswende“: Mit der U5 entstehe „die modernste U-Bahnlinie in Deutschland – vollautomatisiert und zu 100 Prozent mit Ökostrom unterwegs“, so Tschentscher. Da Hamburgs Finanzierungsanteil bereits in der aktuellen Finanzplanung berücksichtigt ist, sei auch die „Umsetzung dieses Jahrhundertprojekts wirtschaftlich möglich“.

U5 in Hamburg: „Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis“

Tjarks begründete den teuren Bau mit der wachsenden Stadt und der stetig steigenden Nachfrage nach Mobilitätsangeboten: „Die U5 kann diese große Nachfrage bedienen und künftig mehreren Hunderttausend Menschen ein Mobilitätsangebot machen.“ Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sei eindeutig positiv, hätten die Berechnungen ergeben.

Tatsächlich haben die Experten einen „Kosten-Nutzen-Faktor“ von 1,23 berechnet, „das beste Ergebnis, das für ein Netzausbauprojekt in Hamburg bislang erzielt wurde“ und deutlich mehr als bei der U4, die nur auf 1,11 (Richtung Elbbrücken) bzw. 1,10 (Richtung Horner Geest) kam.

Neue U-Bahnlinie für Hamburg: So verläuft die U5

Die U5 soll auf insgesamt 25 Kilometern Strecke vom Hamburger Osten in Bramfeld und Steilshoop über die City Nord, durch Winterhude in die Innenstadt führen und von dort über Uni, UKE, Lokstedt zu den Arenen führen. 23 Haltestellen werden dafür gebaut.