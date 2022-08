Hamburgs neue Autobahn wird gebaut: Teile der A7 am Wochenende gesperrt

Sie soll künftig die 8,7 Kilometer lange Lücke zwischen Neu Wulmstorf in Niedersachsen und der A7 in Hamburg schließen: Die A26 West. Seit Mai 2020 sind die Bauarbeiten in vollem Gange, am kommenden Wochenende müssen sich Autofahrer auf Beeinträchtigungen einstellen.

In diesem Abschnitt werden bis 2025 17 Brückenbauwerke erstellt, ein 190 Meter langer Tunnel unter der Hafenbahn und ein Autobahnkreuz an der A7 errichtet. Nach der Fertigstellung soll die A26 die seit Jahrzehnten hoch belastete und unfallträchtige B73 entlasten und deren Anwohner vor Verkehrslärm schützen.

A26 West: A7-Fahrbahn ab Freitag gesperrt

Verantwortlich für den Bau ist die Projektmanagemengesellschaft DEGES, die die Planung im Auftrag der Autobahn GmbH des Bundes übernommen hat. Ab Freitag, 2. September um 21 Uhr, bis Montag, 5. September um 5 Uhr wird jetzt die Kappe auf der Westseite des Überführungsbauwerks Stader Straße betoniert.

Dafür muss auf der A7 unmittelbar vor der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld in Richtung Süden sowohl ein Fahrstreifen als auch die dazugehörige Ausfahrt gesperrt werden. „Das ist erforderlich, um während der Aushärtezeit Erschütterungen und damit Rissbildungen an der neuen Kappe auszuschließen“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH. Autofahrer werden gebeten, ersatzweise die Anschlussstelle Hamburg-Hausbruch abzufahren.

A26 West: Autobahn soll an die A7 in Hamburg anschließen

Die A26 West soll in Zusammenspiel mit der A20 die westliche Umgehung Hamburg abbilden und an die A7 in Hamburg anschließen. Über das neu zu errichtende Autobahnkreuz Hamburg-Hafen bildet sie im Osten die Verbindung zur A1. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Protesten von Umweltaktivisten gegen den Bau der A26 Wet und Ost. Durch den Ausbau würden die Schadstoff- und Lärmbelastung für die Anwohner wachsen. (aba)