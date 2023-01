Hunderte Lehrkräfte haben sich in den Hamburger Skiferien mit Corona angesteckt: „Das ist verrückt“, so Schulsenator Ties Rabe (SPD). „Da diskutieren wir immer über Ansteckungsgefahren an den Schulen, dabei ist die Freizeit offensichtlich viel gefährlicher.“ Der damit verbundene Personalausfall könne an den Schulen bisher noch abgefedert werden, so Rabe: „Aber es wird schwieriger.“

Urlaubssouvenir Corona: Die Zahl der positiv getesteten Lehrerinnen und Lehrer ist nach nach den Hamburger Skiferien förmlich explodiert. „Das ist verrückt“, so Schulsenator Ties Rabe (SPD). „Da diskutieren wir immer über Ansteckungsgefahren an den Schulen, dabei ist die Freizeit offensichtlich viel gefährlicher.“ Auch Krankenhäuser melden nach den Ferien extrem hohe Infektionszahlen beim Personal.

Vor den Ferien meldeten sich täglich fünf bis sechs Hamburger Lehrkräfte wegen einer Coronainfektion krank. Rabe: „Allein an den ersten beiden Schultagen nach Ferienende schossen die Zahlen in die Höhe auf täglich jeweils 109 Fälle.“

Der damit verbundene Personalausfall könne an den Schulen bisher noch abgefedert werden, so Rabe: „Aber es wird schwieriger.“ Vor den Ferien lag der Krankenstand bei Lehrkräften bei rund 10 Prozent, das komme in Erkältungsmonaten aber auch ohne Corona vor.

Mit extremen Personalausfällen nach den Hamburger Skiferien haben nicht nur Schulen zu kämpfen, sondern auch Krankenhäuser vermelden dramatische Engpässe. Das Agaplesion Diakonieklinikum Eimsbüttel musste deswegen sogar eine halbe Abteilung des Krankenhauses schließen.

Hamburgs Krankenhäuser: Personalengpässe wegen Corona

„Nach einer vorübergehenden Entspannung in den vergangenen Wochen sind im Verlauf der letzten Woche – wohl durch die anflutende Omikron BA 2 Welle – die Personalausfälle in den Krankenhäusern wieder erheblich angestiegen”, bestätigt auch die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) am Donnerstag.

In den vergangenen Tagen gebe es vermehrt Meldungen aus den Mitglieds-Krankenhäusern, dass es deshalb zu Störungen im Krankenhausbetrieb komme. „Die von uns angestrebte Rückkehr zum Normalbetrieb kann daher zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht stattfinden”, teilte die HKG weiter mit. Laut Krankenhausgesellschaft werden die Personalausfall-Raten aber nicht hamburgweit gemeldet.