Keiner ist so oft krank wie sie: Unter den Mitarbeitern der „Parkraumüberwachung“ herrscht ein Rekord an Krankmeldungen. Die knapp 120 Männer und Frauen, die Falschparker abzetteln sollen, melden sich deutlich öfter arbeitsunfähig als andere Angestellte im öffentlichen Dienst. Der Landesbetrieb Verkehr will die Arbeit der Knöllchenschreiber nun gesünder gestalten.