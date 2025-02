Hamburgs Kirchenparlament hat eine neue Chefin

Nach ihrer Wahl Ende 2024 ist die Synode der Nordkirche zu ihrer ersten Sitzung zusammengekommen. Auf der Tagesordnung standen zunächst Wahlen in die verschiedenen Gremien.

Die Hamburger Juristin Anja Fährmann ist neue Vorsitzende des Kirchenparlaments der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Sie habe langjährige Erfahrung in der Synodenarbeit, teilte die Nordkirche mit. Für die 51-Jährige stimmten 141 Synodenmitglieder. Notwendig für die im ersten Wahlgang erforderliche Zweidrittelmehrheit der anwesenden Synodalen wären 98 Stimmen gewesen. Es gab keine Gegenkandidatin und keinen Gegenkandidaten, wie es hieß.

Frauenanteil bei 51 Prozent

Die neu gewählte Synode war am Donnerstag in Travemünde zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Bei einem feierlichen Gottesdienst in der St.-Lorenz-Kirche Travemünde wurden die Synodalen verpflichtet. Am Abend wurde Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für ein Grußwort in Travemünde erwartet.

Der Ende 2024 gewählten Landessynode gehören derzeit 155 Mitglieder an. 51 Prozent davon sind Frauen, 49 Prozent Männer. Ein Mandat ist derzeit noch unbesetzt. (dpa/mp)