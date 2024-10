Wenn sein Handy klingelt, muss es oft schnell gehen: Arwin Kouhestani Farouji aus St. Georg hat ein Kaviar-Business. Er verschickt die Spezialität an Gourmets, Sterneköche, Superreiche. Letztere lassen sie sich schon mal kiloweise direkt auf ihre Yacht an der Côte d’Azur schicken – per Express, natürlich. Wie das Geschäft mit dem „Schwarzen Gold“ läuft, warum Kaviar überhaupt so teuer ist und welche kuriosen Sonderwünsche den 29-Jährigen schon erreicht haben.