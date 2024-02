Sie ist kaum wiederzuerkennen: Als die „Peking“ aus New York zurück in die alte Heimat kam, war das Schiff nur ein Haufen Schrott. Jetzt ist Hamburgs jüngstes Wahrzeichen nicht nur äußerlich wieder hergestellt. Auch im Inneren ist der 113 Jahre alte Viermaster schon weitgehend wieder auf Vordermann gebracht.

Der schwere Kartentisch ist Mathias Kahls ganzer Stolz. Der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Viermastbark „Peking“, dessen Vater schon 1927 als Kadett mit dem Segler in See stach, streicht über das Eichenholz, aus dem die Rekonstruktion originalgetreu angefertigt wurde.

Nur ein einziges Original-Möbelstück der „Peking“ wurde im Bauch des Schiffes gefunden

Auch der Spind in der Ecke und der Waschtisch mit den Emaille-Einsätzen wurden aus dem gleichen Holz gefertigt. Außerdem zeigt ein nachgebautes Ledersofa, wo Kapitän Hinrich Nissen (1862-1943) sich einst zum Ausruhen niederlegte. Der Kartenraum ist die erste fertige Kajüte auf dem Museumsschiff, das im vergangenen Jahr rund 60.000 Besucher anlockte.

Fertig: der Kartenraum der „Peking".

Doch auch im Kapitänssalon ein Stockwerk tiefer gibt es schon einiges zu sehen. Hier liegen die Einzelteile des einzigen Original-Möbelstücks, das im Bauch der „Peking“ noch gefunden worden war: ein alter Mahagoni-Tisch mit gusseisernen Füßen. Die Fenster im Salon sind mit jugendstilartigen Glaseinsätzen verziert und lassen viel Licht herein. Die Wandverkleidung aus Mahagoni-Platten steht schon bereit zum Einbau.

Zu erkennen sind auch bereits die restlichen Räumlichkeiten: die drei Offiziers-Kammern, die Kombüse, eine kleine Küche („Pantry“), die Koje für Koch und Steward sowie das Mannschaftslogis, in dem zwölf Matrosen Platz fanden. Alles ist mit weiß gestrichenen Holzlatten ausgekleidet. Am Boden sorgen helle Dielen für eine gemütliche Atmosphäre. Eine rostige Badewanne, Rekonstruktion aus New York, wo die „Peking“ fast 40 Jahre im Museumshafen lag, steht einsam im Offiziersbad.

Touristenmagnet: Pro Woche werden 38 Rundgänge über die „Peking“ angeboten

Die aufwendige Innen-Rekonstruktion des alten Seglers hatte im Sommer 2023 begonnen und soll noch bis Ende dieses Jahres andauern. Während dieser Zeit kann das Schiff nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Pro Woche werden 38 Rundgänge angeboten. Erst nach Abschluss der Arbeiten soll die „Peking“ täglich regulär geöffnet sein. Eine Dauerausstellung informiert die Besucher dann über die bewegte Geschichte des legendären Flying P-Liners der Hamburger Reederei F. Laeisz.

Die Kosten für die Inneneinrichtung der „Peking“ werden auf 531.000 Euro geschätzt. Rund 500.000 Euro übernimmt der Bund. Die Freunde der Viermastbark „Peking“ haben zusätzlich 105.700 gestiftet. Für Mathias Kahl ist das Schiff auch wegen seiner Familiengeschichte eine Herzenssache. Mehr als fünf Jahre hat er beispielsweise verhandelt, bis er den Behörden in Lübeck den originalen Anker des Schwesterschiffs „Pamir“ aus den Rippen leiern konnte, welcher bei einem Manöver in der Lübecker Bucht verloren gegangen war.

Und auf ein geeignetes Rettungsboot traf Mathias Kahl nach langer Suche bei einem Antiquitätenhändler in Berlin. Oft wird er gefragt, wann das Schiff denn wohl mal fertig ist. Dann rauft er sich die Haare und lacht: „Es wird wohl nie fertig!“ Die Rekonstruktion der „Peking“ – für detailverliebte Schiffsfans ist sie ein Jahrhundertprojekt, das gerade erst angefangen hat.