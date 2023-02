Ihre Lieblingsfächer sind Bio und Chemie. Wenn sie mit der Schule fertig ist, will Helene Godorr Naturwissenschaftlerin werden. Jetzt hat die 16-jährige Schülerin des Gymnasiums Hochrad schon den ersten Etappensieg auf diesem Weg erreicht: Sie hat den Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ im Fachgebiet Arbeitswelt gewonnen. Im Mai tritt sie beim Bundeswettbewerb an.



Die Liebe zu den Naturwissenschaften wurde Helene Godorr in die Wiege gelegt. Ihre Mutter ist Molekularbiologin, ihr Vater Chemiker. Doch die Idee für das Experiment, das sie nun groß rauskommen ließ, kam von außen auf sie zu – durch das Coronavirus.