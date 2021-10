Am Dienstag sind wieder die neuen Corona-Zahlen für Hamburg bekanntgegeben worden. Der Inzidenzwert der ganzen Stadt lag bei 105,8 und stieg seit voriger Woche (69,8) deutlich an. Hier die Übersicht über die Zahlen der einzelnen Bezirke im Zeitraum vom 19. bis zum 25. Oktober.

Um eine Vergleichbarkeit der Bezirkszahlen herstellen zu können, werden die Meldungen der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Bezirk heruntergerechnet.

Hamburg-Mitte führt auch wie vergangene Woche (103,1) die Rangliste mit einem Inzidenzwert von 148,24 an. Das entspricht 447 neuen Infektionen in der vergangenen Woche, insgesamt sind es damit 22.126 registrierte Ansteckungen.

Höchste Inzidenz mit fast 150 in Hamburg Mitte

An zweiter Stelle folgt Bezirk Bergedorf, in dem 152 Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen zu den nun insgesamt 6762 Fällen hinzukamen. Damit steigt die Inzidenz von 66,8 in der vergangenen Woche auf jetzt 116,69.

Hamburg Nord ist diese Woche auch ganz weit vorn, hier liegt die Inzidenz aktuell bei 105,85. Vergangene Woche betrug der Wert noch 55,6. Seitdem wurden 333 Fälle registriert, womit die Fallzahl in dem Bezirk mittlerweile bei 12.448 Infektionen seit Pandemiebeginn liegt.

Eimsbüttel liegt mit einem Inzidenzwert von 103,72 nur knapp hinter dem Bezirk Nord, seit vergangener Woche (50,2) hat sich der Wert jedoch mehr als verdoppelt. Dort gibt es aktuell 10.163 Fälle, nachdem während der vergangenen sieben Tage 277 positive Tests gemeldet wurden.

Nur noch zwei Bezirke mit Inzidenzwert unter 100

170 Fälle kamen vergangene Woche in Harburg hinzu, insgesamt gibt es damit 10.809 registrierte Infektionen. Während der Bezirk vergangene Woche mit einer Inzidenz von 75,6 noch auf dem zweiten Rang lag, beträgt der Wert mittlerweile 100,34.

Wandsbek belegt diese Woche mit 90,47 Fällen auf 100.000 Personen gerechnet den vorletzten Platz. Vergangene Woche lag dieser Wert noch bei 58,3, seitdem sind 399 Infektionen dazugekommen. Damit wurden in dem Bezirk seit Pandemiebeginn 21.634 Corona-Fälle registriert.

Altona hat im Vergleich zur vergangenen Woche (Inzidenz von 64,7) Plätze mit Bezirk Eimsbüttel getauscht und belegt nun den letzten Rang mit einem Inzidenzwert von 82,83. In den vergangenen sieben Tagen wurden 228 Fälle verzeichnet, womit die Fallzahl auf aktuell 12.768 steigt.