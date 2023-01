Zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Idee zu dem Museum entstand. Businessplan, Privatfinanzierung, Sanierung, Wasserschaden, Corona. Es gab viel zu tun und immer wieder Rückschläge. Am Wochenende war es endlich so weit: „L’apotheque“ wurde mit 200 geladenen Gästen eröffnet. Für Museums-Direktorin Anna Genger ein großer Moment. „Das fühlt sich an wie die eigene Hochzeit. Ich kann es noch gar nicht fassen. Das war der härteste Kampf meines Lebens.“

Im enganliegenden Abendkleid wirbelt Anna Genger (44) zwischen ihren Gästen hin und her. Hier eine Umarmung, da was Organisatorisches. Eigentlich wollte sie nie wieder auf dem Kiez leben. Heute ist Anna Genger eine Mitgestalterin des Viertels. Am Samstag hat die ausgebildete Künstlerin an der Clemens-Schultz-Straße (St. Pauli) „L’apotheque“ eröffnet – Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug.

Im enganliegenden Abendkleid wirbelt Anna Genger (44) zwischen ihren Gästen hin und her. Hier eine Umarmung, da was Organisatorisches. Eigentlich wollte sie nie wieder auf dem Kiez leben. Heute ist Anna Genger eine Mitgestalterin des Viertels. Am Samstag hat die ausgebildete Künstlerin an der Clemens-Schultz-Straße (St. Pauli) „L’apotheque“ eröffnet – Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug.

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Idee zu dem Museum entstand. Businessplan, Privatfinanzierung, Sanierung, Wasserschaden, Corona. Es gab viel zu tun und immer wieder Rückschläge. Am Wochenende war es endlich so weit: „L’apotheque“ wurde mit 200 geladenen Gästen eröffnet. Für Museums-Direktorin Anna Genger ein großer Moment. „Das fühlt sich an wie die eigene Hochzeit. Ich kann es noch gar nicht fassen. Das war der härteste Kampf meines Lebens.“

„L’apotheque“: Eve Champagne tanzt zur Eröffnung

Bei Cocktails, Hot Dogs und Akkordeon-Darbietung wurde im Garten des schmucken Altbaus gefeiert. Für Erotik sorgte auch Burlesque-Queen Eve Champagne, die sich auf dem Balkon stilvoll entblätterte. Ein gelungener Auftakt – der bei Anna Genger für große Erleichterung sorgte. Warum sie ausgerechnet ein Sextoy-Museum schaffen wollte – für die Künstlerin mit dem violetten Blumenkopfschmuck eine klare Sache: „Es gibt noch immer Aufklärungsbedarf bei den Themen Sexualität und Körperlichkeit.“

Burlesque-Tänzerin Eve Champagne trat bei der Eröffnung des Sextoy-Museums auf. Florian Quandt Burlesque-Tänzerin Eve Champagne trat bei der Eröffnung des Sextoy-Museums auf.

Rund 50 Jahren führte ihre Mutter St. Paulis älteste Apotheke. Für Anna Genger der Ort ihrer Kindheit. In der Wohnung in Winterhude wurde nur geschlafen. Nach der Schule trieb es sie hinaus in die Welt. Sie wollte nicht mehr auf dem Kiez bleiben und arbeitete als erfolgreiche Künstlerin in London, New York, Paris, Berlin. Als ihre Mutter schwer krank wurde, kam die Tochter zurück und übernahm die Apotheke. Zumindest das Interieur.

Das könnte Sie auch interessieren: „Kiezmenschen“: Sie ist Hamburgs Sexspielzeug-Expertin

Von den alten Zeiten zeugen noch immer die Apothekerflaschen in den schweren, dunkelbraunen Holzregalen von 1799. Darunter auf dem Tresen liegt Sexspielzeug. Klar, klassische Dildos sind dabei. Aber auch Geräte, die eher an einen Pürierstab oder Föhn erinnern. Neben historischen Massage-Geräten wird auch außergewöhnliches Sexspielzeug gezeigt. Wie japanische, geflochtene Dildos und Penisringe, hergestellt aus einer Wurzel. Zudem werden historische Pornos und erotische Kunst gezeigt.

Der „Sanax“-Vibrator kam in den 1920er Jahren als Massagegerät auf den Markt – und sollte vor allem Verspannungen lösen. Florian Quandt Der „Sanax“-Vibrator kam in den 1920er Jahren als Massagegerät auf den Markt – und sollte vor allem Verspannungen lösen.

Anna Genger steht inmitten ihrer Gäste. Sie ist angekommen. Vor Jahrzehnten war ihre Mutter eine feste Größe auf dem Kiez. Ein Vorbild. Herkunft, Bildung, Hautfarbe, Krankheit – das hat Regis Genger nie interessiert. Heute ist es ihre Tochter, die den Kiez mitgestaltet. Obwohl sie das eigentlich nie wollte.

„L’apotheque“ hat donnerstags von 12 bis 18 Uhr oder nach Absprache geöffnet. Anmeldung unter www.lapotheque.de