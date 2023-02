Bedeutet das das Aus für die Clubszene im Herbst? Das Hamburger Clubkombinat, ein Interessenverband von Clubbetreibern und Veranstaltern, schaut jedenfalls düster auf die kommenden Monate. Der Grund: Der Entwurf des neuen Infektionsschutzgesetzes vom Bund, der derzeit heiß diskutiert wird. Denn die Clubs fürchten einen „de facto Lockdown“.

Das Hamburger Clubkombinat schlägt Alarm: Denn laut dem Entwurf des Infektionsschutzgesetzes, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegt haben, könnten die Länder ab Oktober eine FFP2-Maskenpflicht in Restaurants, Bars und dem Kultur- und Freizeitbereich vorschreiben – und damit auch in Clubs.

Corona in Hamburg: Clubkombinat fürchtet harte Folgen einer Maskenpflicht

Aber tanzen und feiern mit Maske? Für das Clubkombinat undenkbar. Die Maskenpflicht wäre de facto ein „Grund zur Schließung – ohne dass eine direkte staatliche Schließanordnung verläge“, fürchtet der Verband. Dann müssten Veranstaltungen verschoben, verkaufte Tickets rückabgewickelt und Hilfsgelder beantragt werden. Dabei sei die Lage in der Branche schon jetzt angespannt.

Denn dass die geplanten Ausnahmen reichen, um Feierlaunige in die Clubs zu locken, glaubt das Clubkombinat nicht. Dem Gesetzesentwurf zufolge darf man mit einem negativen Testergebnis auf eine Maske verzichten und auch Geimpfte und Genese mit einem maximal drei Monate altem Nachweis sind von der Maskenpflicht befreit.

Ausnahme für Geimpfte? Clubs sind skeptisch

„Bei vielen Menschen ist die letzte Impfung aber schon länger als drei Monate her“, sagt Thore Debor, Geschäftsführer des Verbands zur MOPO. Anders als bei den bisherigen 2G- oder 3G-Regelungen würde somit ein großer Teil der Geimpften von der Ausnahmeregelung ausgeschlossen. „Und gerade, wenn ein neuer Impfstoff kommt, wird es einige Monate dauern, bis ein nennenswerter Bevölkerungsteil geimpft ist.“ Zudem sollten Clubs Debor zufolge nicht als Motivation für die Impfung mit einem neuen Vakzin herangezogen zu werden.

Auch die Regelung mit einem negativen Testergebnis sieht Debor kritisch: „Wir wissen gar nicht, welche Testinfrastruktur wir im Herbst noch haben“, sagt er. „Und wenn man wie jetzt eine Gebühr für einen Test zahlen muss, ist das ein weiteres Hindernis.“

Pandemie-Herbst: Infektionsschutzgesetz steht in der Kritik

Nicht nur das Clubkombinat hadert mit dem Entwurf. Die Ausnahmeregelung um Geimpfte ist mehrfach auf Kritik gestoßen – allerdings vor allem, weil sie als schwierig umsetzbar angesehen wird. „Wie soll sowas kontrolliert werden? Also die Fragen: Wie lange ist der Impfstatus von jemandem her? Mit was ist er womöglich geimpft worden? Ist er frisch genesen und wenn ja, an welcher Variante? Das sind alles Dinge, die uns unklar sind“, sagte etwa Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) dem NDR und forderte eine Überarbeitung.

Lauterbach verteidigte dagegen: Viele wollten so weiterleben, als wäre Corona zu Ende, damit der Herbst einfach sein könne, sagte er im ZDF-„heute journal“. Eine Durchseuchung sei für die Bundesregierung aber keine Option, weil dies zu viele Todesfälle nach sich ziehen würde.

Der Gesetzesentwurf soll im September verabschiedet werden.