Vergangene Woche haben wir Eisdielen präsentiert, die durch ihre innovativen Kreationen überraschen. Die Aufzählung war längst nicht vollständig, wie die überwältigende Resonanz der Leser zeigte. Also machten wir uns an die eiskalte Nachrecherche und stellten fest: Die Tipps waren erste Sahne!

Vergangene Woche haben wir Eisdielen präsentiert, die durch ihre innovativen Kreationen überraschen. Die Aufzählung war längst nicht vollständig, wie die überwältigende Resonanz der Leser zeigte. Also machten wir uns an die eiskalte Nachrecherche und stellten fest: Die Tipps waren erste Sahne!

Brezelbecher Made in USA und essbare Löffel: Eiscafé Jacobs in Wandsbek

Dunkelrote Ledersitzecken und kleine Tische im Inneren, draußen genießen ein paar Damen ihre üppigen Eisbecher und klönen. Hinter der Eisvitrine steht Deert Jacobs. Liebevoll und mit handwerklichem Geschick stellt er einen Brezelbecher zusammen. Die Idee zum Eis mit Brezelstückchen, Karamell und Sahne lieferte eine Freundin aus den USA.

Deert Jacobs präsentiert seinen Brezelbecher mit amerikanischem Flair. Patrick Sun Deert Jacobs präsentiert seinen Brezelbecher mit amerikanischem Flair.

„Es gibt viele, die meine Großeltern noch als Eisverkäufer kennen. Mittlerweile kommen die mit ihren eigenen Kindern“, erzählt Jacobs. Seit 1971 in Familienhand, damals von Großmutter Karin Jacobs ins Leben gerufen, ist die Eisdiele eine Institution in Hamburgs Osten. Bei unserem Besuch stehen die Schulkinder Schlange. „Die Schulen und vielen Kitas in der Umgebung haben Vorzüge: Wir ziehen uns unsere Kunden früh an“, gesteht Jacobs lächelnd.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Eisfreuden: Hier gibt’s die besten Kugeln der Stadt

Genuss ohne Reue: Jacobs bietet essbare Löffel an, die unter anderem aus Kakaopulver, Reis und Mehl hergestellt werden. Von Lakritz, über Krokant, bis Kaugummi ist auch für jeden Streuselliebhaber was dabei. Jeden Tag gibt es eine neue vegane Sorte im Angebot: „Veganes Mango-Sorbet im Sommer ist der Hit“, sagt Jacobs.

Ort: Schloßstraße 108, 22041 Hamburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10.30 – 20 Uhr, Sa. So. und feiertags: 11 – 20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,40 Euro. Die täglich wechselnde vegane Sorte gibt’s für zehn Cent mehr.

Der Spezialist für Pistazieneis: Eiscafé Röhling in Tonndorf

24 Sorten, darunter Joghurt-Sauerkirsche, Tahiti Limette, Irish Coffee, Käsesahne und Brandy Praline zählt Sven Hobe. Seit 2014 leitet er die Geschicke im Eiscafé Röhling. Frau und Tochter stehen ihm dabei zur Seite. Nur beim Pistazieneis gibt es einen kleinen Aufschlag. Das hat seinen Grund: „Da kommt nur feinstes Pistazienmark rein. Original, ganz ohne Aromastoffe natürlich. Wir haben Kunden, die durch halb Hamburg fahren, nur für unser Pistazieneis.“ Tatsächlich: Aus dem Eisbehälter mit der Aufschrift „Pistazie“ lugt nur noch ein kleiner grüner Rest hervor.

Sven Hobe mit seiner Spezialkreation. In der Waffel verbirgt sich unter der Heidelbeere eine Kugel seines legendären Pistazieneises. Patrick Sun Sven Hobe mit seiner Spezialkreation. In der Waffel verbirgt sich unter der Heidelbeere eine Kugel seines legendären Pistazieneises.

Die Kleinen freuen sich über Smarties-Becher oder Teddy-Eis. Wer es fruchtig will, greift zum Himbeerflip oder zum Amarena-Becher, und für ein paar Umdrehungen sorgen der Eisberg-Becher mit Martini oder das Lasagne-Eis mit Eierlikör. Fußballfans bekennen sich entweder mit braunen oder blau-weiß-schwarzen Streuseln auf ihrem Waffeleis.

Ort: Tonndorfer Hauptstraße 170A, 22045 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 12 – 20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,40 Euro. 20 Cent Zuschlag beim Pistazieneis.

Natur pur und Bier-Eis zum Vatertag: Wilhelmsburger Eisdealer

Ganz transparent zeichnet ein Plakat am Eingang den Werdegang vom Eis „Made in Wilhelmsburg“. „Das Milcheis wird aus frischer Vollmilch der Molkerei Lamstedt hergestellt. Künstliche Aromen und Farbstoffe haben in unserem Eislabor nichts zu suchen,“ sagt Inhaber Dieter Kalvelage. Das vegane Eis wird mit Mandel-, Erbsen-, oder Reismilch hergestellt – ohne Soja. Statt Kristallzucker kommt Traubenzucker zum Einsatz.

Dieter Kalvelage und Clarissa Wirth präsentieren ihren Eisbecher: Im essbaren Becher sind Haselnuss-Cookie Dough, Panna cotta und Erdbeereis. Patrick Sun Dieter Kalvelage und Clarissa Wirth präsentieren ihren Eisbecher: Im essbaren Becher sind Haselnuss-Cookie Dough, Panna cotta und Erdbeereis.

Jeden Monat wartet eine brandneue Highlight-Kreation auf Eisliebhaber aller Couleur. Diesen Monat: Rhabarber mit Erdbeergrütze, Heidesahne und weißer Schokoladen-Raspel. Eis wird nur noch in essbaren Waffelbechern und Schalen serviert und wie gewohnt in der Eistüte.

Der Newswecker der MOPO MOPO Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

300-Gramm-Eisbecher für zuhause liegen griffbereit in der Kühltruhe am Eingang für 5,50 Euro. „Die stellen wir frisch her und packen sie ab, damit die Wilhelmsburger auch außerhalb der Öffnungszeiten unser Eis genießen können,“ sagt Kalvelage. Witzig: Zusammen mit einer benachbarten Brauerei an der Bunthäuser Spitze entwickelte Kalvelage zum Vatertag eine Schnapsidee: Bier-Eis. Gibt es allerdings nur in den Sommermonaten.

Ort: Weimarer Straße 85, 21107 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 11 – 19 Uhr. Bei „Schietwetter“ bis 18 Uhr.

Preis pro Kugel: 1,40 Euro. Kinderrabatt 20 Cent.

Eiskalte Genüsse und heiße Hausmannskost: Eiscuisine in Wellingsbüttel

Hausgemachte Eissorten liegen bei Götz Haaf hinter der Eisvitrine. Seit fast sieben Jahren betreibt er zusammen mit seiner Frau die Eiscuisine. Sehr beliebt bei den Kunden ist Erdnuss-Meersalz. In der Truhe liegen zwölf Sorten, die teils stündlich wechseln. „Alle unsere Eissorten sind gluten- und eifrei. Vier davon sind immer veganes Fruchteis“, erzählt Haaf.

Neben leckeren Eisspezialitäten serviert Götz Haaf deftige Hausmannskost. Eiscuisine Neben leckeren Eisspezialitäten serviert Götz Haaf deftige Hausmannskost.

Ergänzt werden die eiskalten Kreationen durch ein wechselndes Angebot an hausgemachten Kuchen, Tartes und Blechkuchen. Täglich serviert Haaf, der auf 20 Jahre Küchenchef-Erfahrung im Steigenberger Hotel Treudelberg zurückschaut, zudem einen deftigen Mittagstisch: „Reine Hausmannskost. Gestern hatten wir Wiener Schnitzel, vorgestern Königsberger Klopse und heute kommen gebratene Garnelen auf den Teller. Sonntag dann Rumpsteak mit Spargelrisotto“, sagt Haaf.

Ort: Rolfinckstraße 12A, 22391 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 10 – 18 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro

Exotische Genüsse: Eis & innig in Eppendorf

Bunte Fliesen zieren den Boden im weißen Altbau. Was sofort ins Auge sticht, sind die kleinen Rundbehälter, genannt Pozzetti. Dahinter verbirgt sich uralte italienische Eismacher-Kunst. „Die Pozzetti sorgen dafür, dass kaum Außenluft ans Eis rankommt. Dadurch bilden sich keine Eiskristalle im Speiseeis. Und Strom spare ich damit auch noch“, sagt Inhaber Eibe Schütte.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues bei „StrandPauli“: Was der Beachclub jetzt alles anders machen will

Eis & innig verkauft seit 2017 Eis in Eppendorf. Im April 2020 kam die zweite Filiale am Mühlenkamp hinzu. Im Eppendorfer Eisladen kann man sogar einen Blick in die Eisküche werfen. „Generell gilt: Am liebsten kaufen wir die Zutaten beim Biohof oder nebenan auf dem Isemarkt“, sagt Schütte.

Beliebt sind Klassiker wie Spaghetti-Eis, Hamburg Cheesecake und Gurkeneis. Wer es noch exotischer will, muss auf die zwei Wochen im Jahr warten, in denen es Lulo gibt: „Das ist eine südamerikanische Frucht, besonders angesagt in Kolumbien. Sieht aus wie eine Mischung aus Tomate und Orange. Daraus macht man eigentlich Saft und löffelt das pur. Als Eis ist die Lulo aber mindestens genauso lecker“, versichert Schütte. Sein Favorit ist Salz-Karamell-Eis mit selbst gekochtem Karamell und edlem Fleur de Sel.

Ort: Klosterallee 102, 20144 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 13.30 – 18.30 Uhr

Preis pro Kugel: 1,60 Euro

Freude am Experimentieren: Hamburg Eis am Schlump

Ein pompöser Kronleuchter strahlt auf die Eisspezialitäten hinter der Vitrine. Zwei Dutzend Sorten stehen zur Auswahl, davon ist die Hälfte vegan. Orange-Ingwer-Minze mit Schoko-Stückchen und Limette-Chili-Koriander reihen sich hinter der Eisvitrine neben den klassischen Sorten ein. „165 verschiedene Sorten hatte ich letztes Jahr“, erzählt Markus Gericke, der das Eiscafé am Schlump jetzt im sechsten Jahr allein führt.

Mit Milcheis, veganen Sorten und Crêpes versorgt Markus Gericke das Grindelviertel. Eis Hamburg Mit Milcheis, veganen Sorten und Crêpes versorgt Markus Gericke das Grindelviertel.

Gericke ist sehr experimentierfreudig: Im letzten Jahr landete er mit einer Eigenkreation aus weißer Schokolade und Parmesan einen großen Coup. „Das Wichtigste ist, dass es mir schmeckt.“ Dabei lässt sich Gericke gerne von Smoothies inspirieren: „Was im Smoothie funktioniert, schmeckt meist auch in der Waffel.“

Zudem gibt es Crêpes – auch mit veganem Teig. „Ich hab zehn Monate auf, in neun davon gibt es Crêpes. Nur im Hochsommer mach ich die Platte aus, sonst ist hier Sauna“, sagt Gericke schmunzelnd.

Ort: Beim Schlump 2, 20144 Hamburg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11 – 20 Uhr, Samstag und Sonntag: 11 – 19 Uhr

Preis pro Kugel: 1,30 Euro

Schoko-Klassiker seit über 30 Jahren: Eiscafé am Poelchaukamp

Die markante orangefarbene Korbmarkise mit der weißen Aufschrift „Eis-Café“ wirft einen kühlen Schatten auf den Eingang der Eisdiele am Poelchaukamp. Inhaber Heiner Krebs setzt hier seit 1990 auf altbewährte Sorten. „Bei uns gibt es seit über 30 Jahren neben den unschlagbaren Klassikern Mohn-Eis und Käsesahne-Eis.“ Seiner klassischen Linie ist Krebs stets treu geblieben. Der Renner seit jeher: Schokoladeneis.

Wer es fruchtig und vegan will, kommt mit einer Portion Mango-Orange, Rhabarber oder Cranberry-Himbeere auf seine Kosten. Wenn sich die Sonne zeigt, ist allerdings Schlangestehen angesagt. Die Gelegenheit, um nach Prominenten aus Sport und Showbiz Ausschau zu halten. Die warten hier auch gern auf eine süße Belohnung.

Ort: Poelchaukamp 3, 22301 Hamburg

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 – 20 Uhr

Preis pro Kugel: 1,50 Euro