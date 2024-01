Hamburgs Bevölkerung wächst und wächst, verteilt sich dabei aber nicht gleichmäßig über die Stadt. Neue Daten des Statistikamt Nords zeigen jetzt, wohin die Menschen am liebsten ziehen – und in welchem Stadtteil sie besonders lange wohnen bleiben. Was hält sie dort? Die MOPO hat sich vor Ort umgehört.

Hamburgs Bevölkerung wächst und wächst, verteilt sich dabei aber nicht gleichmäßig über die Stadt. Neue Daten des Statistikamts Nord zeigen jetzt, wohin die Menschen am liebsten ziehen – und in welchem Stadtteil sie besonders lange wohnen bleiben. Was hält sie dort? Die MOPO hat sich vor Ort umgehört.

Etwa 20 Minuten mit dem Auto von der City entfernt, liegt im Südosten Hamburgs der Stadtteil Tatenberg. Ein dörfliches Idyll, umgeben von Wasser, Deich und Wiesen. Es ist der kleinste Stadtteil innerhalb der Vier- und Marschlande, in dem rund 570 Menschen leben – viele von ihnen schon ihr ganzes Leben.

In diesem Stadtteil leben Hamburgs „treueste“ Bewohner

Einer dieser treuen Bewohner ist der 80-jährige Erhard Kröger. Er sagt: „Die Stadt war nie meins.“ Seine Ehefrau Gisela (75) stimmt ihm zu und fügt hinzu: „Die Ruhe hier ist purer Luxus. Ich kenne es gar nicht anders.“ Hinter ihrem Einfamilienhaus befindet sich ein Gewächshaus mit Glasdach. Ihre Tochter Nicole Kröger (54) verkauft das angebaute Gemüse unter anderem auf dem Isemarkt in Hoheluft.

Neue Daten des Statistikamtes zeigen: Aus einem Hamburger Stadtteil ziehen nur sehr wenige Menschen weg.

Laut aktuellen Daten des Statistikamts Nord leben in Tatenberg die „treuesten“ Hamburger: Rund 41 Prozent der Einwohner wohnen dort bereits seit 20 Jahren oder länger. Im Gegensatz dazu ist das Umzugsverhalten vor allem in den innerstädtischen Bereichen unbeständig: In St. Georg leben nur etwa 14 Prozent der Einwohner bereits seit 20 Jahren, auf St. Pauli sind es 16 Prozent.

Inga Behncken findet es toll, dass das soziale Gefüge in dem Stadtteil noch intakt ist.

„Hier ist das soziale Gefüge noch intakt, jeder kennt hier jeden“, schwärmt die 61-jährige Inga Behncken. Sie lebt seit 30 Jahren in Tatenberg, findet die Lage einfach toll. „Viel Grün und die Dove Elbe ist ganz in der Nähe.“ Anja Schwormstedt bezeichnet Tatenberg sogar als den schönsten Stadtteil Hamburgs. „Hier ist es einfach idyllisch, nah am Wasser, oft sonnig und für die Abgeschiedenheit noch recht zentral gelegen.“ Die 57-Jährige betreibt seit 30 Jahren die Gaststätte Fährhaus.

Anja Schwormstedt betreibt seit 30 Jahren die Gaststätte Fährhaus Tatenberg.

Aber nicht nur in Tatenberg, auch im Rest der Vier- und Marschlande bleiben viele Bewohner ihrem Wohnort über Jahre treu – darunter in Reitbrook, Neuengamme und Spadenland. Der Hamburger Stadtteil, der den größten Zuzug verzeichnen konnte, liegt hingegen im Hamburger Osten. Die Einwohnerzahl von Rahlstedt wuchs demnach zwischen 2002 und 2022 um insgesamt 10.972 Menschen. Das macht den Stadtteil zum bevölkerungsreichsten in der gesamten Stadt, dicht gefolgt von Billstedt.

Rahlstedt verzeichnet den größten Zuzug

Doch obwohl hier so viele Menschen wohnen, musste der Stadtteil und sogar der gesamte Bezirk Wandsbek jahrelang hinten anstehen, was die Bus- und Bahnanbindung angeht. In Rahlstedt selbst fährt gerade einmal alle 30 Minuten eine Regionalbahn in Richtung Innenstadt. Jetzt ist der politische Wille zwar da – trotzdem wird es noch Jahre dauern, bis sich für die Bewohner spürbar etwas ändert. Darunter zählt die neue S4, die von Altona bis nach Bad Oldesloe fahren soll und auch einen Halt in Rahlstedt einlegen wird.

Warum zieht es so viele Menschen trotzdem seit Jahren dorthin? Tatsächlich wurden in dem Stadtteil sehr viele Wohnungen gebaut – mit oftmals moderateren Mieten als im Rest der Stadt. Naturschutzgebiete, wie das Stapelfelder Moor und Höltigbaum sind zudem nicht weit.

Seit 2002 zogen die meisten Menschen in Hamburg nach Rahlstedt. Die Stadtteile Hausbruch, Kleiner Grasbrook/Steinwerder und die Veddel schrumpften hingegen.

Ebenfalls einen hohen Zuwachs verzeichnet laut Statistikamt der Stadtteil Winterhude: 9631 Menschen wohnen dort mehr seit 2002, in Harburg sind es 7716 Personen. Lediglich einige wenige Gegenden in Hamburg sind demnach in den vergangenen 20 Jahren geschrumpft. Dazu zählen Hausbruch (minus 483 Personen), Kleiner Grasbrook/Steinwerder (minus 305 Personen) und die Veddel (minus 304 Personen).

Die Daten des Statistikamts Nord stammen aus dem Melderegister der Stadt Hamburg. Einbezogen wurde die Bevölkerung ab 20 Jahre zum Stichtag 31. Dezember 2022.