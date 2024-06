Das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Rahlstedt muss womöglich umziehen. Die Innenbehörde plant, das Gebäude in einen anderen Stadtteil zu verlegen, weil der Mietvertrag ausläuft. An dem neuen Standort wird auch bald eine zusätzliche Unterkunft für 160 Geflüchtete auf einem Parkplatz eingerichtet.