Der sinkende Tabakkonsum hinterlässt seine Spuren: Der Hamburger Zigarettenhersteller Reemtsma will 250 Stellen abbauen.

Betroffen sind der Verwaltungssitz in Hamburg und die Produktionsstätte in Langenhagen bei Hannover, wie das „Abendblatt“ berichtet. Dem Bericht zufolge sind Umstrukturierungsmaßnahmen Grund für den Stellenabbau. Am Standort in Hamburg gibt es derzeit 756 Beschäftigte, in Langenhagen 689.

Das könnte Sie auch interessieren: Massiver Stellenabbau: Airbus tief in der Krise – was das für Hamburg bedeuten könnte

Das Unternehmen, das bekannte Marken wie „Gauloises“ und „West“ vertreibt, will betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen. Trotzdem wollen der Vorstand und der Betriebsrat gemeinsam nach „sozial verträglichen Lösungen“ suchen. So sollen beispielsweise offen gewordene Stellen nicht nachbesetzt oder Vorruhestandsangebote unterbreitet werden. (mp)