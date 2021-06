Hamburger Wir: Ausmisten und dabei Gutes tun – so geht’s

Foto:

Kartons mit alten Büchern und CDs, versehen mit „zu verschenken“-Schildern, prägen vielerorts das Straßenbild: Durch die Corona-Pandemie ist dieses Jahr noch mehr Zeit für den Frühjahrsputz und offenbar muss dabei auch so mancher ungeliebte Staubfänger aus dem Regal weichen. Das kommt Ihnen bekannt vor? Dann Augen auf: So können Sie mit ihrem ausrangierten Kram Gutes tun!

Auch in den Filialen der Hamburger Sparkasse können Bücherspenden kontaktlos über diese Boxen abgegeben werden. Aktion Buch e.V. Foto:

Viele soziale Einrichtungen sind auch derzeit auf der Suche nach Sachspenden, die sie an Bedürftige weiterleiten, zum Beispiel der Hamburger Verein Aktion Buch e.V. „Bei uns können Spenden auch zu Zeiten von Corona kontaktlos abgegeben oder auch von uns abgeholt werden“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Aktion Buch e.V., Peter Wolf. „Zudem sind unsere Sammelstellen in den Filialen der Hamburger Sparkasse nach wie vor zugänglich.“

Hamburg: So tun ihre alten Sachen gleich doppelt Gutes

Das Beste: Sie machen damit nicht nur Bedürftigen eine Freude, sondern leisten auch einen Beitrag zur Inklusion, denn die Spenden werden in Zusammenarbeit mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung sortiert. So tun ihre alten Bücher, CDs und DVDs gleich doppelt Gutes und modern nicht in Pappkartons bei Wind und Wetter vor sich hin.

Sie haben keine Bücher zu verschenken, dafür jede Menge andere Dinge? Damit Sachspenden ans Ziel kommen, gibt es das Portal sachspenden-hamburg.de. Die Datenbank zeigt, welche Dinge wo benötigt werden – da findet sicher jeder Topf ein neues Zuhause.