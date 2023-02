Für viele Hamburgerinnen und Hamburger ist es eines der Highlights des Jahres: Der Winterdom startet! Ab Freitag riecht es rund um das Heiligengeistfeld nach gebrannten Mandeln, in den Fahrgeschäften kreischen wieder Menschen. Vier Wochen lang öffnet das große Volksfest seine Tore.

Ob mit der Familie oder Freunden: Der Winterdom macht einfach Spaß! Vom 4. November bis zum 4. Dezember warten 51 Spielgeschäfte und 87 Imbiss- und Süßwarengeschäfte auf die Besucher:innen.

Winterdom: Schausteller sparen Energie

Neue Attraktionen auf dem Winterdom gibt es in diesem Jahr keine – dafür sind aber Klassiker wie das 55 Meter hohe Riesenrad oder der „Voodoo Jumper“ vertreten. Weitere Highlights sind das Loopingkarusseel „Infinity“, bei dem Nervenkitzel-Fans auf ihre Kosten kommen, und die Achterbahn „Alpen Coaster“ für die kleinen Gäste.

Auch in diesem Jahr ist Dom-Bär „Bummel“ wieder dabei. Jeden Mittwoch (16 bis 18 Uhr) und Sonntag (15 bis 17 Uhr) ist er auf dem Heiligengeistfeld zu finden. (Archivbild) imago/Hoch Zwei Stock/Angerer Auch in diesem Jahr ist Dom-Bär „Bummel“ wieder dabei. Jeden Mittwoch (16 bis 18 Uhr) und Sonntag (15 bis 17 Uhr) ist er auf dem Heiligengeistfeld zu finden. (Archivbild)

In diesem Jahr steht das Thema Nachhaltigkeit für die Veranstalter im Vordergrund. Sören Lemke, Leiter des Dom-Referates der Behörde für Wirtschaft und Innovation: „Durch unterschiedliche Maßnahmen, die wir umsetzen wollen, haben wir ein Einsparungspotential bei Strom von 20 Prozent.“ Das werde sich dann beispielsweise darin äußern, dass Attraktionen nur eingeschränkt beleuchtet werden oder dass Nebelmaschinen nur wenig oder sogar gar nicht eingesetzt werden.

Des Weiteren gibt es nun auf dem Winterdom ein Mehrwegsystem für alle Getränkebecher. Anders als in der Vergangenheit, sind diese dann nicht nur für Heißgetränke. Der Clou: Die Besucher müssen ihren Becher dann nicht mehr am Stand direkt zurückgeben, sondern können dies auch ein paar Tage später bei Bäckereien, die das „Recup“-System ebenfalls nutzen, zurückgeben.

Besonderes Highlight in diesem Jahr: Am 23. November, am „Kinohelden-Tag“, können Besucher vor der Achterbahn „Wilde Maus“ Fotos mit Iron Man, Hulk, Captain America und Co. machen. Am 30.November, am „Serienhelden-Tag“ dann beispielsweise mit „Feuerwehrmann Sam“ oder „Bob der Baumeister“.

Winterdom 2022: Keine Coronamaßnahmen und keine Preiserhöhungen

Corona-Einschränkungen gibt es keine. Sollte sich das Infektionsgeschehen jedoch ändern, könne man dynamisch darauf mit Maßnahmen reagieren, so Sören Lemke. Auch Preissteigerungen soll es, trotz der aktuellen Krisen, laut Veranstalter nicht geben.