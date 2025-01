Hamburger Wähler aufgepasst! Hier gibt es den Wahl-O-Mat zum Aufkleben

Hamburg wählt gleich doppelt! Ein beliebtes Werkzeug für eine persönliche Wahlempfehlung ist der Wahl-O-Mat. Dieses Jahr gibt es den auch analog.

In Hamburg stehen gleich zwei Wahlen an und gerade bei der Bürgerschaftswahl dürfen viele Menschen zum ersten Mal an die Wahlurne. Ein beliebtes Hilfsmittel der Bundeszentrale für politische Bildung ist der Wahl-O-Mat, bei dem die Wählerinnen und Wähler Thesen bewerten, um zu sehen, wie die zur Wahl stehenden Parteien dazu stehen. Nach 38 Thesen gibt es eine Übersicht, mit welchen Parteien man am ehesten übereinstimmt.

Wahl-O-Mat Universum im Kulturzentrum „Jupiter“

Ab dem 6. Februar öffnet das „Wahl-O-Mat-Universum“ im Kulturzentrum „Jupiter“ am Hauptbahnhof in der vierten Etage seine Pforten. Die Schulbehörde bezeichnet es als „Ort des politischen Diskurses“ und lädt alle Hamburgerinnen und Hamburger ein, dort den analogen Wahl-O-Mat zu spielen. Das „Universum“ wird von der Schulbehörde und dem Landesjugendring Hamburg e.V. organisiert.

Der analoge Wahl-O-Mat funktioniert über ein Blatt, auf das rote oder grüne Klebepunkte geklebt werden. Nach der Bewertung der 38 Thesen erhalten die Besucherinnen und Besucher per Scanner einen „Kassenbon“, der ihre Zustimmung zu den zur Wahl stehenden Parteien ausweist.

Wahl-O-Mat für beide Wahlen verfügbar

Vom 6. bis 22. Februar steht der analoge Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl und vom 25. Februar bis 1. März der Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl zur Verfügung. Das „Wahl-O-Mat Universum“ ist dienstags bis freitags von 14.30 bis 21 Uhr sowie samstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Donnerstags ist das „Universum“ bis 21 Uhr offen.