Die Umgestaltung der Max-Brauer-Allee stellt die Geduld vieler Menschen auf die Probe. Autos und Busse stehen seit Baubeginn oft im Stau. Der Baustellenlärm zerrt an den Nerven. Doch manche Anwohner haben gleich mehrfach das Nachsehen: Seit Wochen holt die Stadtreinigung den Müll nicht mehr ab! Vom ewigen Vertrösten und dem Gestank vor seiner Haustür hat einer von ihnen jetzt die Nase voll.

Auf Höhe des Karl-Möller-Sportplatzes gleicht die Max-Brauer-Allee in Richtung Holstenstraße zurzeit einem Feldweg: Den sandigen Untergrund dürfen nur Anlieger befahren, und das auch nur zwischen 17 und 7 Uhr – Einsatzfahrzeuge ausgenommen. Der restliche Verkehr muss auf eine Spur der Gegenfahrbahn ausweichen, im Berufsverkehr kommt es so zu langen Staus. So lästig es ist: solche Einschränkungen sind nun mal normaler Bestandteil einer umfangreichen Baumaßnahme wie dieser.

Altona-Nord: Stadtreinigung holt Müll wochenlang nicht ab

Was weniger normal ist, berichtet ein Anwohner der MOPO: „Unser Müll wurde seit vier Wochen nicht mehr abgeholt“, sagt Gunter Schmidt (65), der mit seiner Frau Lisa (67) gegenüber des Sportplatzes wohnt. Schmidt ist frustriert: Ab der zweiten Woche habe er sich mehrfach bei der Stadtreinigung gemeldet, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Am Telefon sei ihm dann immer versprochen worden, dass die Müllabfuhr bald vorbeikomme. Doch sei ist bisher nicht geschehen. „Die Behälter quellen über und Autos fahren über die Tüten am Straßenrand“, klagt Schmidt. Der 65-Jährige fürchtet, dass so Ratten und andere Schädlinge angelockt werden.

Auch die Müllbehälter quellen inzwischen über. Patrick Sun Die Müllbehälter quellen mittlerweile über.

„Die Leerung sollte eigentlich stattfinden“, räumt ein Sprecher der Stadtreinigung gegenüber der MOPO ein. Doch sei es durch die Wanderbaustelle zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen zwei Betriebsteilen gekommen. „Dadurch wurde der Straßenabschnitt nicht bei der Tourenplanung berücksichtigt“, so der Sprecher.

Die Anrufe des Anwohners bestätigt er, dass Zusagen wiederholt nicht eingehalten wurden, tue ihm leid. Er verspricht: „Ab Dienstag wird wieder geleert.“ Gunter Schmidt ist skeptisch: „Daran glaube ich erst, wenn es passiert ist.“