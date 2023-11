Massiver Stellen-Abbau bei Hamburger Verlagshaus

Paukenschlag im Hamburger Verlagshaus Bauer: 90 Layoutern wird betriebsbedingt gekündigt, fast alle davon sitzen in der Hansestadt selbst. Dafür will das Unternehmen ein sogenanntes „Design Hub“ gründen.

„Mit diesen Veränderungen begegnet die Bauer Media Group den enormen Herausforderungen in der Medienbranche und steuert aktiv den gestiegenen Produktionskosten entgegen“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens.

Bauer streicht 90 Layouter-Stellen – überwiegend in Hamburg

Die „dezentralen Layout-Strukturen in den Redaktionen“ sollen demnach entfallen, deshalb komme es zu rund 90 betriebsbedingten Kündigungen – überwiegend zum 31. Januar 2024.

Das könnte Sie auch interessieren: Kahlschlag bei Wintershall Dea: Gewerkschaft befürchtet Verlust hunderter Jobs

Ab 1. Februar soll dann das „Design Hub“ starten, das den „deutschen Redaktionsgesellschaften Layoutdienstleistungen und Designkompetenz anbietet“. Dieses „Design Hub“ werde eng mit dem zu Bauer zählenden Global Graphics Team in Polen zusammenarbeiten.

Stellenabbau: Bauer gründet neues „Design Hub“

„Der DesignHUB verschafft uns einen wichtigen Wettbewerbsvorteil als Reaktion auf die herausfordernden Marktbedingungen“, sagt Bauer-Geschäftsführer Malte von Bülow. „Die Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeitenden bedauern wir sehr. Um die Stabilität unseres Publishing Business langfristig sicherzustellen, sind konsequente Entscheidungen wie diese aber leider unumgänglich.“ Bauer setzt laut eigener Aussage alles daran, um den Betroffenen zukünftig eine andere Beschäftigungsmöglichkeit im Unternehmen anbieten zu können.

Es ist tatsächlich nicht die erste Kündigungswelle bei der Bauer-Gruppe in Hamburg: Bereits 2022 strich das Unternehmen circa 90 Arbeitsplätze. Zu den Publikationen von Bauer Media gehören unter anderem die „Bravo“, die „Cosmopolitan“, „Alles für die Frau“ und die „Fernsehwoche“. (aba)