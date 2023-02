Diese Hamburger U-Bahnlinie ist am Samstag unterbrochen

Bus statt Bahn: Am Samstag sorgen Baugrunduntersuchungen für eine Tagessperrung zwischen den U3-Haltestellen Barmbek und Kellinghusenstraße. Für einen Ersatzverkehr zwischen den betroffenen Haltestellen ist laut Hochbahn gesorgt, jedoch müssen sich Fahrgäste auf eine längere Fahrtzeit einstellen.

Am Samstag, den 18. Februar, fahren von 7 bis 17 Uhr in beiden Richtungen keine Bahnen zwischen den U3-Haltestellen Barmbek und Kellinghusenstraße. Dies teilte die Hochbahn am Mittwoch mit.

Stattdessen sorgt ein Bus-Ersatzverkehr dafür, dass Fahrgäste auf dem betroffenen Streckenabschnitt weiterhin zu ihren Zielen kommen. Die Busse fahren im Takt der U-Bahnen, sind jedoch dem gewöhnlichen Straßenverkehr ausgesetzt, sodass sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern könnte.

Tagessperrung auf U3-Streckenabschnitt am 18. Februar

Der geplante Bus-Ersatzverkehr auf der Strecke zwischen den U3-Haltestellen Kellinghusenstraße und Barmbek. Hamburger Hochbahn AG Der geplante Bus-Ersatzverkehr auf der Strecke zwischen den U3-Haltestellen Kellinghusenstraße und Barmbek.

Als Grund für die Tagessperrung werden Baugrunduntersuchungen im Gleisbereich genannt. Diese dienen der Vorbereitung für den barrierefreien Ausbau der U3-Haltestelle Sierichstraße im Jahr 2028. Im gleichen Jahr sind umfangreiche U5-Baumaßnahmen an der U-Bahn-Haltestelle Borgweg geplant, als Vorbereitung für die Verknüpfung der U3 und U5.

Um die Dauer der Sperrung an der Sierichstraße zu reduzieren, sollen die beiden Baumaßnahmen 2028 miteinander verbunden werden. (mp)