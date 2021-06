Hamburger TV-Moderatorin bekommt Jungen: Der Name hat eine besondere Geschichte

Madita van Hülsen im Mutter-Glück: Die „Kabel eins“-Moderatorin hat ihren Sohn in Hamburg am 9. März zur Welt gebracht, wie sie stolz in einem Instagram-Post verriet.

„Unser kleiner Fighter, deine Reise auf diese Welt hat etwas länger gedauert, aber Du hast den spontanen wilden Ritt ins Leben in den letzten Tagen grandios gemeistert, auch wenn es nicht ganz einfach war. Wir sind alle unglaublich stolz auf dich!“, schreibt die Hamburgerin auf Instagram. Unter dem Beitrag beglückwünschten ihre Follower die 40-Jährige und den Vater des Sohnes, ihren Ehemann Björn.

Der Name ihres Sohnes hat eine besondere Geschichte: „Hätte meine Mutter damals einen Jungen bekommen, hätten sie ihn Tjorven genannt“, sagt van Hülsen gegenüber der „Bild“. Der Name stamme wie ihrer aus einem der Astrid-Lindgren-Romane und spiele in „Ferien auf Saltkrokan“ mit. „Da ich Einzelkind bin, dachte ich, das passt doch gut“, ergänzt sie. Im November hatte die Fernsehmoderatorin bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. (mhö)