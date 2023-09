Topmodel aus Hamburg und Hamburger Modekonzern machen gemeinsame Sache

Der Online-Modekonzern „About You“ kooperiert für seine neuste Modekollektion mit dem aus Hamburg stammenden Topmodel Toni Garrn (31). Wie die Kollektion aussieht und was sie kosten soll:

Seit Mittwoch werden die 57 Kleidungsstücke für die Herbst- und Wintersaison online angebote. Mit der Kollektion soll die Zielgruppe Millennials angesprochen werden. Schlicht, aber hochwertig ist der erwünschte Effekt von den Designern. Die Styles – in den Kleidergröße 34 bis 44 erhältlich – kosten zwischen 29,90 Euro und 189,90 Euro.

Lederjacke aus veganem Leder, Wintermantel & Co.

Es sei Frauenmode in dunklen Beerentönen, Taupe und Blau, „die klassische Schnitte mit dezenten Design-Elementen wie Schulterpolstern, edlen Knöpfen in Horn-Optik und Stickereien vereint“, sagt das Unternehmen. Dass auf einigen T-Shirts eine gestickte Weltkugel ist, verweist auf Garrns Reisen als Supermodel und ihr Engagement in Afrika.

„Für meine erste Kollektion mit About You war es mir wichtig, dass alle meine Lieblingspieces enthalten sind. Meine absoluten Favoriten sind die schwarze Lederjacke aus veganem Leder und der lange Wintermantel, der jedes Herbstoutfit stylisch aufwertet“, sagt Toni Garrn.

Toni Garrn: Der Weltstar aus Ohlstedt

Toni Garrn machte ihr Abitur am Gymnasium Ohlstedt und fing dann mit ihrer Karriere als Model an. Sie lief schon für Vitoria’s Secret und arbeitete mit dem Hamburger Mode-Mogul Karl Lagerfeld zusammen. In der Vergangenheit war sie unter anderem mit dem Titanic-Star Leonardo DiCaprio zusammen. Heute wohnt sie in Winterhude.

Das Unternehmen About You ist seit 2014 aktiv und seit 2021 an der Börse. About You ist ein Tochterunternehmen der Otto Group, dessen ehemaliger Vorstandsvorsitzender Michael Otto ist Ehrenbürger der Stadt Hamburg. (pw)