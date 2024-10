Hamburger Student (19) seit Tagen verschwunden – Leiche entdeckt

Eine schreckliche Vorstellung für alle Eltern: Ein 19 Jahre alter Student im ersten Semester verschwindet spurlos bei einer Party an der Ilmenau. Die Ermittler suchen tagelang – allerdings vergeblich. Nun ist im Wasser die Leiche eines jungen Mannes gefunden worden. Ist es der vermisste Aurel S.?

Nach dem Verschwinden eines Studenten bei einer Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau in der Nähe von Hamburg war mit einem Großaufgebot nach dem jungen Mann gefahndet worden. Die Polizei hatte die Suche auch am Mittwoch zwischen Deutsch Evern und Lüneburg fortgesetzt – jedoch ohne Erfolg.

DLRG entdeckt Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau

Parallel suchte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Nachmittag im Fluss Ilmenau bei einem bereits länger geplanten Training nochmals einen Bereich in der Nähe des Campinggeländes ab. „Dort entdeckten die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr einen leblosen Körper im Wasser“, wie Polizeisprecher Kai Richter am Abend sagte. „Dabei handelt es sich um den Leichnam eines jungen Mannes. Eine abschließende Identifizierung des Leichnams steht noch aus.“

Die genaue Todesursache könne erst nach einer Obduktion in den nächsten Tagen abschließend geklärt werden. Die Ermittler stünden im engen Kontakt mit den Angehörigen des 19-Jährigen, auch eine seelsorgerische Betreuung gebe es.

Bei der Suche im Fluss zwischen dem niedersächsischen Melbeck und Lüneburg waren in den vergangenen Tagen Taucher und ein Sonarboot im Einsatz, außerdem Hubschrauber und die Bereitschaftspolizei.

„Das Semester beginnt mit einem Schock für uns alle“

Der 19-Jährige war nach Polizeiangaben betrunken, als er in der Nacht zum Samstag spurlos verschwand. Der junge Mann hatte mit anderen Studenten aus Hamburg eine Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau im niedersächsischen Melbeck gefeiert. Gegen 23 Uhr am Freitag wurde der 19-Jährige dort auch zuletzt gesehen. Die Studenten planten, auf dem Gelände zu übernachten. Der Vermisste ist Student im ersten Semester an der Technischen Universität Hamburg. „Das Semester beginnt mit einem Schock für uns alle“, sagte Hochschulpräsident Andreas Timm-Giel.

Nach früheren Angaben der Technischen Universität hatte die begleitende Fachschaft nach dem Verschwinden „vorbildlich und umsichtig“ reagiert und nach kurzer eigener Suche die Polizei verständigt. (idv/dpa)