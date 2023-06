Klassisch mit Lachs, Reis und Sojasoße oder ausgefallen mit Trüffel und Chili-Mayonnaise: Sushi ist bei vielen beliebt. Das „Nikkei Nine“ in der Neustadt ist als Top-Adresse für Sushi bekannt. Doch wo schmeckt es in Hamburg noch am besten? Und welche Sushi-Röllchen und Speisen lohnen sich dort jeweils am meisten? Sternekoch Stefan Fäth (29) hat der MOPO seine Favoriten verraten – von günstig bis edel. Auch ein Lieferdienst ist mit dabei.

„Ginkoi“

Das „Ginkoi“ in Ottensen: „Die Atmosphäre ist entspannt, das Sushi richtig gut“, sagt der Sternekoch. Florian Quandt Das „Ginkoi“ in Ottensen: „Die Atmosphäre ist entspannt, das Sushi richtig gut“, sagt der Sternekoch.

„Dieses Sushi-Restaurant ist das bodenständigste, die Atmosphäre ist entspannt. Eigentlich ist es ein vietnamesisches Lokal, aber das Sushi ist wirklich richtig gut. Am besten schmeckt mir hier das Kraken-Tempura – das hat nicht jeder auf der Karte. Die kleinen frittierten Tintenfische werden mit einer leicht scharfen Zitronengrassoße serviert. Ins ,Ginkoi‘ kann man auch gut mit der ganzen Familie gehen, auch mit Kindern, die vielleicht nicht unbedingt Sushi mögen. Denn hier stehen auch Gerichte ohne rohen Fisch auf der Karte.“

Bahrenfelder Str. 67 (Ottensen), Kraken-Tempura 8,90 Euro, Mo-Sa 12-15 Uhr und 17-22 Uhr, So 17-22 Uhr, Tel. (040) 88 17 54 75, www.ginkoi-hamburg.de

„Matsumi“

Im „Matsumi“ an den Colonnaden gibt es traditionelles japanisches Sushi. Patrick Sun Im „Matsumi“ an den Colonnaden gibt es traditionelles japanisches Sushi.

„Hier gibt es ganz klassisches, traditionelles japanisches Sushi – sehr Basic, ohne Soßen und ohne viel Schnickschnack. Einfach nur ein Stück Fisch, Reis, Sojasoße. Das Restaurant ist etwas kleiner, ruhiger. Von der Deko her fühlt man sich wie in Japan. Am liebsten esse ich hier Unagi, den gegrillten glasierten Süßwasser-Aal auf Reis. Und es gibt eine große Auswahl an Sake, dem japanischen Reisschnaps.“

Colonnaden 96 (Neustadt), Unagi 6 Euro pro Stück, Di-Fr 18.30-22 Uhr, Sa 17.30-22 Uhr, Tel. (040) 34 31 25, www.matsumi.de

„Henssler Henssler“

Das Sushi-Restaurant „Henssler Henssler“ von Fernsehkoch Steffen Henssler: Auch seine Brüder Toni (l.) und Rocky sind Teil des Teams. Patrick Sun Das Sushi-Restaurant „Henssler Henssler“ von Fernsehkoch Steffen Henssler: Auch seine Brüder Toni (l.) und Rocky sind Teil des Teams.

„In dem Restaurant von Steffen Henssler und seiner Familie stehen die California Rolls im Vordergrund, also Sushirollen, die etwas ausgefallener sind und oft mit Soße serviert werden. Hier ist das Sushi qualitativ sehr hochwertig, aber preislich dafür noch akzeptabel. Ich kann die Crunchy Roll empfehlen, mit frittierter Garnele, Gurke, Avocado und Chili-Mayonnaise. Diese Mayo ist quasi die Haus-Soße von Henssler. Die Atmosphäre ist laut und lebhaft. Vom Tisch aus kann man zuschauen, wie das Sushi an einem langen Tresen zubereitet wird. Abends ein guter Ort für ein Date.“

Große Elbstraße 160 (Altona-Altstadt), Crunchy Roll 15,50 Euro/Handrolle 9,50 Euro, Di-Sa 12-14.30 Uhr, Di-Sa 17.30-21.30 Uhr, Tel. (040) 38 69 90 00, www.hensslerhenssler.de

„Coast“

„In diesem Restaurant in der HafenCity, das zum ,East‘-Hotel gehört, kann man im Sommer schön draußen sitzen, direkt am Wasser. Es gibt auch andere Gerichte außer Sushi und der Service ist sehr entspannt. Vom Angebot her ist das Sushi hier vergleichbar mit dem von Steffen Henssler, also vor allem viele California Rolls mit verschiedenen Soßen und Toppings. Mein Favorit ist hier das Lachs-Sashimi mit Ponzu, Schnittlauch und Nussbutter.“

Großer Grasbrook 14 (HafenCity), Sashimi „Salmon Ponzu Deluxe“ 19 Euro, So-Di 17-22 Uhr, Mi-Sa 12-22 Uhr, Tel. (040) 30 99 32 30, www.coast-hamburg.de

„Jin Gui“

Im „Jin Gui“, dem Sushi-Restaurant des edlen Hotels „Tortue“, können die Gäste draußen im Innenhof essen. Patrick Sun Im „Jin Gui“, dem Sushi-Restaurant des edlen Hotels „Tortue“, können die Gäste draußen im Innenhof essen.

„Im Sushi-Restaurant des edlen Hotels ,Tortue‘ kann man entspannt draußen im Innenhof sitzen. Das Sushi ist hier sehr hochwertig. Mir schmeckt das Sashimi mit Wolfsbarsch, Avocado und roter Zwiebel besonders gut. Aber auch die ,Red Soft Shell Roll‘ mit Softshell-Krabben-Tempura ist toll. Als Einstieg lohnt sich der Taco mit Thunfisch-Tatar, Avocado, Lauch und scharfer asiatischer Mayo.“

Stadthausbrücke 10 (im Hotel „Tortue“, Neustadt), Wolfsbarsch-Sashimi 27 Euro, „Red Soft Shell Roll“ 24 Euro, Tuna Taco 9 Euro, Mo-Sa 12-23 Uhr, So 17-23 Uhr, Tel. (040) 33 44 140 24, www.tortue.de

„Rohhäppchen“ (Lieferdienst)

Ashad Basir, Geschäftsführer des Lieferdienstes „Rohhäppchen“ in Langenhorn Florian Quandt Ashad Basir, Geschäftsführer des Lieferdienstes „Rohhäppchen“ in Langenhorn

„Wenn ich mir Sushi nach Hause bestelle, dann gern bei ,Rohhäppchen‘. Die haben mehrere Standorte und liefern in ganz Hamburg aus. Auch hier gibt es California Rolls – zum Teil mit sehr abgefahrenen Kombinationen. Es gab zum Beispiel mal Knallbrause oder Popcorn auf Sushi. Die Karte wechselt regelmäßig. Es lohnt sich, unter der Rubrik ,fabelhafte Rollen‘ zu schauen – dort sind die Rollen sehr variantenreich. Am liebsten mag ich das Röllchen mit dem Namen ,Das Märchen vom Schlaraffenland‘ mit Thunfisch, Avocado und Trüffel. Auch super: ,Rapunzel‘ mit Thunfisch-Tatar, Koriander und Wasabi.“

„Rapunzel“ 13,99 Euro pro Rolle, „Das Märchen vom Schlaraffenland“ 14,99 Euro pro Rolle, www.rohhaeppchen.de

Zur Person: Stefan Fäth

Sternekoch Stefan Fäth (29) in seinem Restaurant „Jellyfish“ in Eimsbüttel Jellyfish Sternekoch Stefan Fäth (29) in seinem Restaurant „Jellyfish“ in Eimsbüttel

Jakobsmuscheln mit Curry oder Garnelen-Currywurst: Stefan Fäth ist bekannt für seine kreativen Gerichte. Der 29-Jährige ist Küchenchef und Inhaber des Fisch-Restaurants „Jellyfish“ in Eimsbüttel – das mit einem „Michelin“-Stern ausgezeichnet wurde. Sein Motto: „Fine Dining ohne abgehoben zu wirken“. Abends gibt es hier edle Vier- bis Acht-Gang-Menüs, mittags aber auch drei Gänge ab 49 Euro. Stefan Fäth legt Wert auf Nachhaltigkeit: Bei ihm kommt ausschließlich Fisch aus Wildfang sowie nachhaltiger und regionaler Zucht auf den Teller, dazu saisonale und regionale Zutaten.

Weidenallee 12 (Eimsbüttel), Drei-Gang-Menü mittags 49 Euro, 4-Gang-Menü abends 118 Euro, Do-Mo 18-21 Uhr (Abend-Karte), Sa und So 12-14 Uhr (Bistro-Karte), Tel. (040) 41 054 14, www.jellyfish-restaurant.de