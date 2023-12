Mit einem Einkauf im Hamburger Supermarkt den Menschen in der Ukraine helfen – das ist die Idee hinter „Golden Ukraine“. Ausgedacht hat sich das Ganze der Hamburger André Pilling. Die MOPO hat mit ihm über sein Engagement für die Ukraine gesprochen und wie er mit seiner Idee sogar schon Wladimir Klitschko nachts in einem Luftschutzbunker begeistern konnte.

Mit einem Einkauf im Hamburger Supermarkt den Menschen in der Ukraine helfen – das ist die Idee hinter „Golden Ukraine“. Ausgedacht hat sich das Ganze der Hamburger André Pilling. Die MOPO hat mit ihm über sein Engagement für die Ukraine gesprochen und wie er mit seiner Idee sogar schon Wladimir Klitschko nachts in einem Luftschutzbunker begeistern konnte.

„Bis der Krieg ausbrach, habe ich fünf Jahre lang als Berater für den Export von Lebensmitteln in der Ukraine gearbeitet“, erzählt Pilling. Zehn Tage vor Kriegsbeginn wurde er angewiesen, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen. Es war einer der letzten Flüge vor der Schließung des Luftraums. „Ich konnte nur zwei Taschen packen und musste alles andere dort lassen. Solche Geschichten kannte ich sonst nur von meiner Großmutter aus dem Krieg“, sagt Pilling. Seine Frau und die beiden Kinder waren schon Ende 2021 nach Hamburg geflogen.

Mehl, Zucker und Wein aus der Ukraine

Zurück in seiner Heimatstadt wird Pilling Leiter der „German Food Bridge“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Koordinierungsstelle organisiert offizielle Transporte von Lebensmittelhilfen für die Ukraine. Mehr als 570 Lkw-Ladungen mit Lebensmitteln finden so ihren Weg in das Kriegsgebiet.

Nachdem die Initiative Mitte 2022 in ein anderes Projekt in Leipzig integriert wird, will das Hamburger Team trotzdem weiterhelfen. „Wir haben das nicht nur gemacht, weil es ein Job ist, sondern wir wollten uns immer für die Menschen im Land engagieren“, sagt Pilling. Außerdem seien auch über Lebensmittel hinausgehende Spenden benötigt worden. Also gründeten sie den Verein „Europäisch-Ukrainische Brücke“ und die Charity-Lebensmittelmarke „Golden Ukraine“.

Die Produkte von „Golden Ukraine“ sollen helfen die Wirtschaft vor Ort anzukurbeln. Golden Ukraine Die Produkte von „Golden Ukraine“ sollen helfen, die Wirtschaft vor Ort anzukurbeln.

Mit Mehl, Zucker, Wein, Honig, Sonnenblumenöl und Energieriegeln aus der Ukraine sind sie inzwischen bei Edeka im Norden und Westen der Bundesrepublik gelistet. Im nächsten Jahr sollen noch Fruchtpasten und Müslis dazukommen, sodass am Ende ein komplettes Regal mit 50 Produkten angeboten werden kann.

Mit Klitschko im Luftschutzbunker

Für den Energieriegel konnte Pilling sogar schon Wladimir Klitschko begeistern: „Im Oktober musste ich während einer Ukraine-Reise während eines Alarms in Kiew früh morgens im Jogginganzug in den Luftschutzbunker“, erzählt Pilling. Dort saß zufällig auch Klitschko. „Ich erzählte ihm von dem Projekt und er war sofort begeistert. Wir machten ein Foto mit einem unserer Ukraine-Energieregel“, sagt Pilling. Jetzt hofft er, sich noch weiter vernetzen zu können.

André Pilling fährt für seine Charity-Foodmarke regelmäßig in die Ukraine. hfr/privat André Pilling fährt für seine Charity-Foodmarke regelmäßig in die Ukraine.

Das Projekt ist ehrenamtlich im Verein, keiner der Mitglieder bezieht ein Gehalt. „Wir haben eine Marge drin, die die Selbstkosten wie Anwaltsgebühren oder Verpackungsgebühren tragen muss, aber wir sind nicht auf eine Gewinnmaximierung ausgelegt“, stellt Pilling klar. „Wenn die Preise zu hoch wären, dann wären wir auch nicht konkurrenzfähig.“

„Wir sollten uns nicht an diesen Krieg gewöhnen“

Fünf Prozent der Erlöse aus den Produkten gehen an die „Europäisch-Ukrainische Brücke“, davon werden humanitäre Hilfsgüter für die Ukraine gekauft und an Helfer vor Ort verteilt. „Der Rest des Erlöses landet bei den Produzenten in der Ukraine, um dort die Wirtschaft wieder anzukurbeln.“

Pilling sagt, dass es wichtig sei, die Lage in der Ukraine nicht angesichts anderer Notlagen auf der Welt aus den Augen zu verlieren. „Ich war zuletzt Mitte November in Kiew und musste bis zu zweimal pro Nacht in den Bombenschutzkeller, für die Menschen dort ist das inzwischen Alltag. Aber wir sollten uns nicht an diesen Krieg gewöhnen, das halte ich für gefährlich“, sagt er. „Jeder kann ein bisschen dazu beitragen, dass die Unterstützung für die Ukraine nicht abreißt.“ Und sei es nur mit dem Kauf eines Fruchtriegels im Supermarkt.