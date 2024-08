Hamburger Sommerdom: Wir verlosen Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro!

Es ist wieder so weit: Zuckerwatte-Duft liegt in der Luft, bunte Lichter blinken auf dem Heiligengeistfeld – der Hamburger Sommerdom ist zurück! Wir verlosen fünf Dom-Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro unter allen, die sich für unseren MOPO-Newsletter „10 vor 6“ anmelden!

Mit spektakulärem Feuerwerk und neuen Attraktionen wurde am Freitag, 26. Juli, der diesjährige Sommerdom eröffnet. Bis zum 25. August können sich Besucher in diesem Jahr in das bunte Dom-Treiben stürzen. Bekannte und geliebte Fahrgeschäfte wie das Wasser-Labyrinth „Aqua Velis“ oder das traditionelle Riesenrad sind wieder dabei, doch es gibt auch Premieren: So steht zum ersten Mal das Hochketten-Karussell „Nordic Tower“ auf dem Heiligengeistfeld. In 80 Metern Höhe können mutige Dom-Fans über Hamburg kreiseln und einen traumhaften Panoramablick über die Stadt genießen.

So finden Sie den Hamburger Sommerdom: Heiligengeistfeld (U-St. Pauli oder U-Feldstraße); Mo-Do 15-23 Uhr, Fr-Sa 15-0.30 Uhr, So 14-23 Uhr

