Ab diesem Freitag, 22. Juli, geht der Spaß los: Bis zum 21. August hat der Sommerdom geöffnet. In dieser Zeit warten 50 Fahrgeschäfte auf die Besucher:innen. Neben Dom-Klassikern gibt es auch Neuheiten, darunter die „Krake XXL“, bei der an fünf großen Armen jeweils vier Gondeln hängen, die sich in alle Richtungen drehen und das rasante „Rock & Roll“ mit einer 360-Grad-Rotation.

Karussells, Zuckerwatte, Sommer-Feeling: Am Freitag startet der Sommerdom! In den vergangenen zwei Corona-Jahren hat das Riesenvolksfest gelitten und konnte gar nicht oder nur mit Einschränkungen öffnen. Wie sieht es dieses Jahr auf dem Heiligengeistfeld aus? Die MOPO prüft, was alles neu auf dem diesjährigen Sommerdom ist – und verlost Gutscheine im Wert von 1000 Euro!

Sommerdom in Hamburg: Beim „Airwolf“ wirken bis zu 5 G!

Ein Fahrgeschäft feiert sein Comeback: Der in Europa einzigartige „Airwolf“ wurde für mehr als eine Million Euro aufwendig umgebaut und auf die neuesten Technik-Standards gebracht. Wer schwache Nerven hat, sollte sich jedoch nicht in den „Airwolf“ setzen – es können bis zu 5 G auf den Körper einwirken!

Eine weitere Neuheit ist die Eventfläche „Hamburger Dom – damals“, auf der alte Exponate ausgestellt werden. Der Eintritt kostet für alle Besucher:innen ab 15 Jahren 3,50 Euro. Kinder ab sechs zahlen einen Euro weniger. Auch Führungen werden angeboten.

Sommerdom in Hamburg: Keine Corona-Einschränkungen mehr

Neben dem Rummel gibt es auch Veranstaltungen: So findet am 4. August ab 19 Uhr der „6. Regenbogentag“ mit einer bunten Parade über das Dom-Gelände statt. Am 19. August gibt es den 3. „#FutureTalk“, bei dem Schülerinnen und Schüler zu einem Speed Dating für die Ausbildung in Handwerksbetrieben ins Riesenrad steigen und sich dort informieren können. Am 22. Juli, 5. August und 19. August wird, wenn Hitze und Trockenheit es zulassen, jeweils um 22.30 Uhr ein Feuerwerk gezündet. Jeden Mittwoch ist der sogenannte „Familientag“, bei dem es auf dem gesamten Dom Vergünstigungen geben wird.

Corona-Einschränkungen gibt es keine. Die Branche habe in der letzten Zeit gelitten, meint Thomas Weber, der Betreiber des „Airwolf“. Deshalb müssten Besucher:innen auch mit einem kleinen Aufschlag bei den Imbissbuden und bei einzelnen Fahrgeschäften rechnen.

