Hamburger soll Kinder sexuell missbraucht und sich dabei gefilmt haben

Ein Mann soll acht Kinder mehrfach sexuell missbraucht und die Taten auf Videos festgehalten haben. Ab Montag muss er sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Insgesamt elf Sexualstraftaten wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor. G. soll unter anderem Kinder missbraucht und kinderpornografische Inhalte erstellt sowie besessen haben.

Mann soll acht Kinder in Hamburg und Bautzen missbraucht haben

Zwischen Februar 2018 und August 2021 soll G. insgesamt acht Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren teilweise schwer sexuell missbraucht haben, hieß es. Von seinen Taten habe G. Videoaufnahmen erstellt und diese für sich

auf verschiedenen Datenträgern gespeichert.

G. soll die Taten teilweise an seiner Hamburger Wohnanschrift begangen haben, wie auch in einer Wohnung im sächsischen Bautzen und an weiteren Orten, die bisher noch nicht bekannt sind.

Der Angeklagte sei laut Staatsanwaltschaft im August 2021 im Besitz von rund 6700 Bild- und Videodateien gewesen. Das Material zeige „überwiegend schwerste sexuelle Gewalttaten an Kindern und Säuglingen“. (fbo)