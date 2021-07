Sobald der Sommer kommt, füllen sich Waschstraßen, Waschanlagen und Waschboxen. Doch wie wichtig ist den Deutschen ein sauberes Auto wirklich? In einer repräsentativen Umfrage hat Allianz Direct 1000 Autofahrer in der Altersklasse 18 bis 55 Jahre in Deutschland befragt, wie sie zum Thema Autowaschen stehen. Gerade das Ergebnis in Hamburg lässt aufhorchen.

Über die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) wäscht mindestens einmal im Monat das Auto. Die Männer erwartungsgemäß häufiger als die Frauen. 58 Prozent der Männer waschen ihr Auto mindestens einmal im Monat. Bei den Frauen sind es nur 47 Prozent.

Deutsche waschen Auto häufiger als dass sie die Zahnbürste wechseln

Frauen reinigen ihr Auto in der Regel, wenn es sichtbar dreckig ist (57 Prozent). Männer immer dann, wenn sie spontan Zeit dazu haben (48 Prozent). Mit 67 Prozent ist den 18- bis 24-Jährigen ein gewaschenes, sauberes Auto überdurchschnittlich wichtig. Bei den über 25-Jährigen beträgt der Anteil, dem ein sauberes Auto wichtig ist, nur noch 55 Prozent.

Unschön, aber wahr: Bei der Wahl zwischen sauberer Zahnbürste oder einem glänzenden Auto liegt das Auto vorne. Die Zahnbürste wird nur von 43 Prozent der Deutschen monatlich gewechselt. Das Fensterputzen erledigen gerade einmal 34 Prozent jeden Monat.

Ein Fünftel aller Hamburger wäscht das Auto nie

Menschen in Berlin, Thüringen sowie Mecklenburg-Vorpommern reinigen ihr Auto im Gegensatz zu anderen Bundesländern überdurchschnittlich häufig. Fahrer in Rheinland-Pfalz, Hamburg und Brandenburg waschen besonders selten ihr Fahrzeug. Rund ein Fünftel (20,8 Prozent) der Hamburger gaben gar an, das Auto nie zu waschen. (alu/mp)