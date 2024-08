Hamburger Senator: Gastmutter erklärte, wie froh sie über die Todesstrafe sei

Der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD) verbrachte 1991 ein Auslandsjahr im konservativen US-Bundesstaat Texas, in einem Vorort von Houston. Dabei lernte der damals 17-Jährige vor allem, Meinungsverschiedenheiten zu akzeptieren. Seine eigene Gastmutter war Befürworterin der Todesstrafe und direkt an einem Urteil beteiligt.

Ein Jahr im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“: Er war überrascht, dass Besuche beim Rodeo zum Alltag gehörten und es eine übliche Freizeitbeschäftigung war, teils stundenlang mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Befremdlich war, dass sich seine Gastmutter über eine geplante Hinrichtung freute.

Seine US-Gastmutter war Befürworterin der Todesstrafe

„Eines Morgens kam die Nachricht, dass jemand hingerichtet werden würde“, erinnert sich Brosda im Interview mit dem „Spiegel“. „Für mich war das sehr befremdlich. Aber meine Gastmutter erklärte mir, wie froh sie sei, dass dieser Mann nun sterben werde.“

Seine Gastmutter saß rund zehn Jahre vorher selbst in der Jury, als der Mann in einem Strafprozess für schuldig befunden wurde. Nach seiner Verurteilung drohte er allen Beteiligten, sie umzubringen, sollte er je freikommen. Entsprechend erleichtert war die Gastmutter, als sie sich nach einem Jahrzehnt der Angst wieder sicher fühlen konnte.

Carsten Brosda lernte in den USA kulturelle Unterschiede kennen

„Ich war und bin ein Gegner der Todesstrafe und halte sie für grundfalsch. Aber in diesem Moment wurde mir klar, dass man den Stab nicht einfach über andere brechen kann, ohne ihre Sicht der Dinge zu kennen“, sagt der Kultursenator.

Das könnte Sie auch interessieren: Vater des ermordeten Tunahan: „Findet endlich den Mörder meines Sohnes“

Der Aufenthalt in den USA war für ihn eine wichtige Erfahrung. Brosda im „Spiegel“: „Man wird in einen völlig fremden Kontext hineingeworfen und muss damit erst einmal klarkommen. Das bringt jungen Menschen bei, Verantwortung in einer offenen, demokratischen Gesellschaft zu übernehmen.“ (zc)