Hamburger Segel-Star Boris Herrmann kommt aufs Schulbuch

Gut ein Jahr nach dem packenden Finale seiner Vendée-Globe-Premiere erscheint Segler Boris Herrmann jetzt auf einem Schulbuchtitel. Schleswig-Holsteins Oberstufenschüler werden von Mai an seine Yacht „Seaexplorer“ sehen, wenn sie ihr Diercke-Geografiebuch in Händen halten. Aber warum eigentlich?

„Deutschlands Schüler lagen in der letzten Pisa-Studie auf dem hintersten Rang, was das Thema Handeln angeht. Wir möchten den Schülerinnen und Schülern positive Vorbilder zum Handeln geben. Da passt das moderne Segelbild mit dem Slogan ‚A race we musst win’ perfekt auf den Titel“, erklärte Stefan Junker die Gründe für das sportliche Cover. Er ist Buchautoren-Koordinator und Lehrer an der Max-Planck-Schule Kiel und hat die Schulbuchoption initiiert.

Boris Herrmann als Ansporn: Er soll positive Energie vermitteln

„Es geht darum, jungen Menschen positive Energie zu geben, etwas zu tun, sie zu ermutigen. Da war der Verlag ganz einig mit uns: Boris Herrmann und sein Team sind Vorbilder, wenn es ums Handeln geht“, betonte Junker.

Das könnte Sie auch interessieren: Ehrgeiziger Boris Herrmann: Hamburger Weltumsegler spult Mega-Programm ab

Im Buch gibt es auch ein Kapitel über Herrmann, die Vendée-Globe-Premiere, das Ozean-Engagement und die Bildungskampagne seines Team Malizia. „Bei mir hieß Geografie in der Schule noch Erdkunde und war mein Wahlfach in der Oberstufe. Ich freue mich total, dass wir da jetzt dank des engagierten Lehrers Stefan Junker auf dem Titel sind“, sagte der Weltumsegler aus Hamburg. „Wir hatten seine Klasse bei der Kieler Woche zu Gast und werden die Schule zum Unesco-Aktionstag besuchen.“ (dpa/ncd)