Kinder, Koffer und ein Lächeln: Hier reist Nina Bott zu ihrem Dschungel-Abenteuer

Bald geht es los! Das „Dschungelcamp 2025“ steht in den Startlöchern. Ab dem 24. Januar ist täglich zu sehen, wie sich Sänger, Models, ein Fußballkommentator und weitere Promis im australischen Dschungel tummeln. Auch eine Hamburger Schauspielerin ist dabei, die am Freitag nach Australien aufgebrochen ist – und ihrer kommenden Aufgabe mit Respekt entgegenschaut.

Beim „Dschungelcamp“ geht es nicht nur darum, eklige Dinge zu essen, absurde Prüfungen zu absolvieren und intime Geschichten am Lagerfeuer zu erzählen. Neben Aufmerksamkeit haben es die Kandidaten vor allem auf die 100.000 Euro Preisgeld und den Titel als „Dschungelkönig“ abgesehen.

Hamburger Schauspielerin Nina Bott im „Dschungelcamp“

Anfang Januar hatte RTL die zwölf Kandidaten der neuen Staffel bekanntgegeben. Mit dabei: Model Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss (62, „Der Alte“), Timur Ülker (35, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65), Sam Dylan (33, „Das Sommerhaus der Stars“), Maurice Dziwak (26, „Kampf der Realitystars“), Musikerin Edith Stehfest (29), Yeliz Koç (31, „Der Bachelor“), Alessia Herren (22, „Promi Big Brother“), Zehnkampf-Legende Jürgen Hingsen (66) und die Hamburger Schauspielerin Nina Bott (47).

Bott hat bereits einige bekannte TV-Formate durchlaufen, darunter RTL-Soaps: Bis 2005 spielte sie bei „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ die Cora Hinze. Anschließend folgten „Alles was zählt“, „Verbotene Liebe“, „SOKO Stuttgart“, „Der letzte Bulle“ und „In aller Freundschaft“, zudem moderierte sie bei „Prominent!“.

Die „Dschungelcamp“-Teilnehmer 2025: Mit dabei ist die Hamburger Schauspielerin Nina Bott (2. von links, Mitte) picture alliance/dpa/RTL | Boris Breuer Die „Dschungelcamp“-Teilnehmer 2025: Mit dabei ist die Hamburger Schauspielerin Nina Bott (2. von links, Mitte)

Die Schauspielerin hat mittlerweile vier Kinder, und die Tatsache, etwa 18 Tage von ihnen getrennt zu sein, macht ihr im Hinblick auf die kommende Dschungelerfahrung am meisten Angst. Bis auf ihren 21-jährigen Sohn fliegen aber alle mit nach Australien, die schulpflichtige Tochter darf von dort aus lernen. „Es war alles mega kompliziert und ist es immer noch. Da ist echt eine wahnsinnige Logistik hinter, wenn man mit kleinen Kindern und einem schulpflichtigen Kind nach Australien reist, für so eine lange Zeit“, so Bott auf Instagram.

Die zwölf Stars und Sternchen werden ab 24. Januar täglich um 20.15 Uhr in 17 Live-Shows zu sehen sein. Das Finale steht am 9. Februar an. Die Moderation von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ haben erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen. (prei/dpa)